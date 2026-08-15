Hombre baleado en Concepción del Uruguay continúa en terapia intensiva

El hombre de 45 años que fue baleado el pasado jueves continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, con pronóstico reservado, luego de recibir un impacto de arma de fuego en la zona lumbar.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:15, cuando personal policial fue alertado por el Comando Radioeléctrico sobre una persona herida en una vivienda ubicada en calle Fray Mocho al 700.

Al llegar, los efectivos encontraron al hombre gravemente herido en el hall de ingreso. La víctima manifestó que había sido atacada a disparos por personas desconocidas que se movilizaban en motocicletas.

Foto: La Pirámide

Tras recibir asistencia, fue trasladada de urgencia al hospital, donde el médico policial constató una herida de arma de fuego en la zona lumbar. Debido a la gravedad de la lesión, quedó internada en Terapia Intensiva.

Allanamiento y secuestro de drogas

La investigación tuvo una derivación judicial luego de que el hombre impidiera inicialmente el ingreso de los efectivos a la vivienda. Ante esta situación, la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. María Becker, solicitó una orden de allanamiento.

La medida fue autorizada por la jueza de Garantías, Dra. Alejandrina Herrero, y alrededor de las 22:15 se concretó el procedimiento, con intervención de personal policial y de la Policía Científica.

Durante el registro, los efectivos secuestraron 1,846 kilogramos de cocaína, de los cuales 1.185 dosis ya estaban fraccionadas y preparadas para su comercialización.

Además, se hallaron aproximadamente 410 gramos de marihuana, municiones, dinero en efectivo, balanzas de precisión y recortes de nylon.

A partir del ataque se iniciaron actuaciones para determinar cómo ocurrió el hecho e identificar a los responsables de los disparos. En paralelo, el hallazgo de los estupefacientes derivó en actuaciones por una posible infracción a la Ley de Estupefacientes.