Patronato cayó 3 a 0 ante Colón en su visita a Santa Fe por la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Patronato perdió 3 a 0 ante Colón de Santa Fe en el estadio Brigadier López, por la 25ª fecha de la Primera Nacional. El equipo de Marcelo Candia necesita sigue en zona de descenso. Transmitió ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Patronato perdió 3 a 0 ante Colón de Santa Fe este sábado en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la 25ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano sigue en la zona de descenso.
El encuentro comenzó a las 16.30, con arbitraje de Fabrizio Llobet, y fue transmisión de ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Seguí las incidencias del partido:
De esta forma, Patronato quedó anteúltimo en la Zona B, y es uno de los dos equipos que están descenso directo de su grupo en la Primera Nacional.
Final del partido. Nueva derrota de Patronato.
A partir de los 35 minutos, el partido comenzó a tomar un ritmo lento y cansino. Colón no tenía intenciones de atacar y a Patronato le costaba mucho, hacerse de la pelota para progresar en el campo.
Así transcurrió el encuentro hasta el final del partido que no tuvo incidencias hasta los 45, cuando el árbitro marcó la finalización sin adicionar tiempo.
En tanto, a los 31 minutos, Meritello fue expulsado con roja directa, tras una dura entrada contra Lago en la disputa de una pelota cerca de la mitad de la cancha.
Casi dos minutos después, Rueda no pudo conectar un buen centro desde la derecha para lograr descontar. En esa jugada, debió recibir atención tras golpearse con el poste del arco.
A los 19 minutos, Candia buscó una reacción y realizó dos cambios. Salió Alejo Miró y Diego Díaz para que ingrese Renzo Reynaga y Valentín Villareal. Sin embargo, Patronato no lograba inquietar a Colón y hasta los 23, no se vio más que un tiro desde larga distancia.
Tras el golpe del segundo gol, Patronato no lograba reaccionar y se mostraba muy desorientado. En tanto, a los 12 minutos del segundo tiempo, Muños conectó un cabezazo tras un centro y la pelota fue a parar a la red para el tercer gol de Colón.
"Matías Muñoz" Por el gol del jugador de Colón que le da una paliza 3 a 0 a Patronato. pic.twitter.com/BZpKsllDqS— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026
En ese arranque del segundo tiempo, Patronato se había adelantado en el campo con la intención de buscar el empate, pero sufrió con una distracción y pagó con la segunda conversión del Sabalero.
A los 3 minutos del segundo tiempo, Ignacio Lagos puso el 2 a 0 para Colón. El Sabalero devolvió una pelota desde su cancha, la cual capturó Lagos, y tras una corrida desde la mitad de la cancha, enfrentó a Sosa y definió con tranquilidad, antes de cumplirse los cuatro minutos.
"Nacho Lago" Por el golazo del jugador de Colón ante Patronato. pic.twitter.com/hiTdc7bzHP— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026
Arrancó el segundo tiempo.
Cuando parecía que la primera mitad terminaba sin goles, Colón logró romper el empate a los 45 minutos y se puso 1 a 0 ante Patronato, con un gol de Agustín Toledo.
"Agustín Toledo" Por el golazo del jugador de Colón ante Patronato. pic.twitter.com/YsiKj1iP7h— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026
A los 21 minutos, Patronato volvió a generar una situación clara de peligro. El Rojinegro logró avanzar sobre el área de Colón y Franco Soldano quedó en posición favorable para definir, pero se resbaló y cayó antes de poder concretar la jugada.
A los 19 minutos, Augusto Picco recibió la tarjeta amarilla y se convirtió en el primer amonestado de Patronato.
A los 17 minutos, Colón contó con un tiro libre que podía generar peligro sobre el área de Patronato, aunque el local no consiguió aprovechar la pelota detenida.
Tras un pase profundo, un jugador del Sabalero intentó conectar de cabeza frente al arco, pero no alcanzó a impactar la pelota y la oportunidad se diluyó.
La primera situación clara llegó a los 7 minutos, cuando Patronato consiguió generar peligro sobre el arco defendido por Matías Budiño. El remate terminó impactando en el palo y Colón se salvó de quedar en desventaja.
Patronato tomó la iniciativa en los primeros minutos, presionó a Colón y mostró intensidad para disputar la pelota en campo rival. El Rojinegro buscó imponer condiciones desde el comienzo en el Brigadier López.
El equipo dirigido por Marcelo Candia llegó al compromiso en una situación delicada dentro de la Zona B. Patronato acumulaba 10 fechas sin victorias, con siete empates y tres derrotas, una seguidilla que lo llevó hasta el penúltimo puesto.
La formación de Patronato
Para afrontar el compromiso ante Colón, Candia dispuso como titulares a: Alan Sosa (capitán); Gabriel Díaz, Nahuel Génez, Maximiliano Rueda, Augusto Picco, Franco Meritello, Franco Soldano, Juan Salas, Diego Díaz, Alejo Miró y Valentín Pereyra.
En el banco de suplentes quedaron Franco Rivasseau, Facundo Díaz, Santiago Piccioni, Valentín Villarreal, Facundo Heredia, Gonzalo Salega, Brandon Cortés, Luciano Strey y Renzo Reynaga.
Con el marcador 0 a 0, Patronato busca hacerse fuerte ante el Sabalero y conseguir un resultado que le permita empezar a revertir su complejo presente en el campeonato.
Así forma Colón
Colón forma con: Matías Budiño; Pier Barrios, Facundo Castet, Mauro Peinipil, Matías Muñoz, Federico Rasmussen, Leandro Allende, Agustín Toledo, Leandro Garate, Ignacio Lago y Julián Marcioni. DT: Iván Delfino.
Un partido clave para el Rojinegro
El encuentro adquiere especial importancia para Patronato debido a su posición en la tabla. La prolongada racha sin victorias redujo el margen del conjunto paranaense en la pelea por mantenerse en la categoría.
El Rojinegro llegó a Santa Fe con la misión de cortar una serie de siete empates y tres derrotas y recuperar terreno cuando resta cada vez menos para el cierre de la fase regular.
Por su parte, Colón intenta aprovechar la localía en el Brigadier López, en un nuevo capítulo de un enfrentamiento con historia entre equipos de Entre Ríos y Santa Fe.