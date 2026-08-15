Estafa en Paraná: acordó permutar su camioneta, recibió un auto robado y recuperaron el rodado en Santa Fe

REDACCIÓN ELONCE
Una estafa durante la permuta de vehículos derivó en un operativo policial luego de que un hombre entregara su camioneta y recibiera un auto con documentación apócrifa y pedido de secuestro. El rodado de la víctima fue recuperado y hubo dos aprehendidos.
Permutó su camioneta por un auto robado. Una estafa durante la permuta de vehículos registrada este sábado en Paraná terminó con la recuperación de una camioneta en Santa Fe y la aprehensión de un hombre y una mujer. La víctima había acordado mediante redes sociales intercambiar su vehículo por un automóvil, pero posteriormente descubrió irregularidades en el rodado recibido.
De acuerdo con la información policial, personal de Comisaría 11ª de Paraná, intervino durante la mañana tras una denuncia por el episodio ocurrido en inmediaciones de calles Laurencena y Simón Bolívar. El damnificado había entregado una camioneta Dodge Journey y, además, $100.000 en concepto de combustible como parte de la operación.
Luego del intercambio, se verificó el automóvil que había quedado en poder de la víctima. Los efectivos constataron adulteraciones en sus dominios y determinaron que la documentación presentada era apócrifa. Al profundizar las averiguaciones, establecieron además que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente, por un robo cometido en la provincia de Córdoba.
Las cámaras detectaron el cruce hacia Santa Fe
Ante esta situación, la Policía implementó inmediatamente un operativo para localizar la Dodge Journey que había sido entregada durante la permuta. La búsqueda incluyó el análisis de las cámaras y sistemas de monitoreo instalados en los accesos a la capital entrerriana.
Desde el Puesto de Control Vial Túnel Paraná-Santa Fe verificaron el sistema lector de patentes y comprobaron que la camioneta buscada había atravesado el enlace interprovincial apenas cinco minutos antes de que recibieran el alerta, cerca del mediodía. El vehículo se desplazaba hacia territorio santafesino.
Con esa información, las autoridades entrerrianas solicitaron colaboración a efectivos de Santa Fe y a fuerzas desplegadas sobre el corredor de la Ruta Nacional 168. Los datos del vehículo fueron irradiados a los diferentes puestos para intentar interceptarlo antes de que continuara su recorrido.
Recuperaron la camioneta y aprehendieron a dos personas
Aproximadamente 15 minutos después del aviso, las fuerzas de seguridad informaron que la Dodge Journey había sido localizada e interceptada en la intersección de calle 25 de Mayo y Boulevard, en la vecina ciudad de Santa Fe.
Durante el procedimiento se concretó el secuestro del rodado y fueron aprehendidas dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron vinculados a la investigación, se confirmó a Elonce. Posteriormente, se notificó del resultado del operativo a las autoridades policiales de Paraná para continuar con las actuaciones correspondientes.
La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y dispuso las diligencias y secuestros pertinentes. La investigación deberá determinar ahora las responsabilidades de los involucrados y las circunstancias en las que se concretó la operación mediante redes sociales.