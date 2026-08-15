Comenzó el 3º Torneo de Carpinches “Paraná nos une”: se compite en fútbol, vóley, natación y básquet

REDACCIÓN ELONCE
El encuentro reúne a 411 deportistas de distintas provincias en competencias de fútbol, básquet, vóley y natación, con actividades en diferentes espacios de Paraná. Los premios no serán trofeos o medallas, sino bolsones deportivos para ayudar a los equipos ganadores.
La Asociación Civil Carpinches puso en marcha la tercera edición de su torneo, denominado “Paraná nos une”, que reúne a 411 deportistas provenientes de distintas provincias y se desarrolla en cuatro disciplinas: fútbol, básquet, vóley y natación.
Milton Morán, referente de Carpinches, explicó que las competencias se distribuyen en distintos espacios de la ciudad. El fútbol se disputa en calle Illia y Tiempo Extra; la natación tiene lugar en el Club Talleres; el vóley se desarrolla en el Parque Berduc y el básquet en Alumni.
El dirigente destacó que la organización comenzó hace entre tres y cuatro meses y que contó con el trabajo conjunto de delegados de cada disciplina.
“Tenemos una comisión que está trabajando con cada delegado de cada deporte. Estamos contentos y esperamos poder terminar bien la jornada de hoy. Mañana serán las definiciones de las copas”, sostuvo.
Una propuesta que busca mostrar Paraná
Morán remarcó que el torneo no apunta únicamente a la competencia deportiva, sino también a que los visitantes puedan conocer Paraná y sus atractivos.
“Carpinches apunta con este torneo a que la persona que viene a visitarnos o a participar conozca la ciudad de Paraná. Le dimos este año la oportunidad a equipos que nunca habían venido, para que puedan conocer la ciudad”, explicó.
En ese sentido, señaló que varios equipos regresan después de haber participado en ediciones anteriores, aunque reconoció que la capacidad de los espacios disponibles dejó a algunos conjuntos sin posibilidades de participar.
Apoyo institucional y participación local
El titular de Carpinches destacó además el acompañamiento recibido por parte de la Municipalidad de Paraná y del Gobierno provincial. También mencionó el reconocimiento que recibió recientemente el torneo por parte del Senado de Entre Ríos y aseguró que la intención es continuar ampliando la propuesta.
En cuanto a la representación local, Morán detalló que Carpinches cuenta con participantes en las distintas disciplinas y reúne alrededor de 100 deportistas propios.
El crecimiento del torneo
Morán consideró que alcanzar la tercera edición representa un logro para la asociación y recordó que el torneo comenzó con una convocatoria más reducida. “Es un logro impensado cuando lo empezamos. Empezamos con pocos equipos y año tras año tratamos de sumar un poco más para no dejar a todos afuera y que puedan seguir participando”, expresó.
Además, explicó que la iniciativa tomó como referencia otros torneos organizados por asociaciones deportivas de distintas partes del país, aunque incorporó características propias. “Emulamos más o menos lo que venían haciendo los otros, dándole también nuestro toque distintivo con un cóctel y otra propuesta”, señaló.
Una premiación diferente
Una de las novedades de esta edición estará en la premiación. En lugar de entregar únicamente trofeos o medallas, la organización decidió otorgar bolsones deportivos a los equipos ganadores.
Según detalló, los bolsones incluirán elementos como pelotas y conos para que las instituciones puedan continuar con sus entrenamientos.
“Se nos ocurrió este año, aparte porque la situación está difícil, ayudarlos con esos bolsones al ganador, para equiparlos y que puedan seguir mejorando y entrenando”, concluyó.