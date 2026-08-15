Alerta por tormentas para Entre Ríos: pronostican hasta 80 milímetros de lluvia

REDACCIÓN ELONCE
La alerta por tormentas para Entre Ríos regirá durante el domingo y volverá a alcanzar a distintos sectores durante el lunes. El SMN anticipó lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo, con acumulados de entre 60 y 80 milímetros.
Una alerta por tormentas para Entre Ríos marcará el tiempo durante el domingo y parte del lunes feriado, con períodos de lluvias que podrían ser localmente fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que los acumulados podrían alcanzar entre 60 y 80 milímetros e incluso superar esos registros de manera puntual, especialmente hacia el este provincial.
La advertencia amarilla comprende a gran parte del territorio entrerriano y también se extiende hacia sectores de Corrientes y Santa Fe. En Paraná, el aviso estará vigente durante la mañana del domingo y volverá a regir el lunes, en un contexto de elevada humedad e inestabilidad que podría prolongarse durante el martes.
Según precisó el organismo nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y frecuente actividad eléctrica.
Cuánta lluvia puede caer en Entre Ríos
El dato más significativo del pronóstico está relacionado con la cantidad de agua prevista. El SMN estimó valores acumulados de entre 60 y 80 milímetros, aunque aclaró que podrían ser superados localmente. Los mayores registros se esperan principalmente sobre el este entrerriano y el sur de Corrientes.
El escenario meteorológico forma parte de un período de marcada inestabilidad sobre el centro y el Litoral argentino. Durante el lunes volverá a incrementarse la nubosidad y se mantendrá un importante contenido de humedad, mientras las temperaturas comenzarán a mostrar un descenso.
Para Paraná, el domingo 16 tendrá condiciones inestables durante buena parte de la jornada. La temperatura se ubicará alrededor de los 17 grados de máxima y los períodos con mayores posibilidades de precipitaciones estarán concentrados durante la mañana y la tarde.
Cómo seguirá el tiempo durante el lunes
El lunes 17 continuará el tiempo inestable en la capital entrerriana y otras zonas de la provincia. Se esperan nuevas lluvias y tormentas, mientras las temperaturas comenzarán a descender respecto de las jornadas anteriores.
Además de las precipitaciones, el viento podría cobrar intensidad durante el desarrollo del sistema meteorológico. Las condiciones seguirían siendo desfavorables durante parte del martes, jornada para la que también se prevén lluvias y un ambiente más fresco.
La persistencia de la inestabilidad hará que la mejora sea gradual. Hacia el miércoles disminuirían las posibilidades de precipitaciones, aunque se mantendrían las bajas temperaturas y la abundante nubosidad sobre la región.
Cuándo comenzaría a mejorar el tiempo
Las condiciones mostrarían una mejora más marcada hacia la segunda mitad de la próxima semana. Para el jueves se espera una disminución significativa de las precipitaciones y una recuperación progresiva de las temperaturas máximas.
Ante la alerta amarilla, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no sacar residuos y mantener despejados desagües y sumideros.
También aconsejó asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento y permanecer en lugares cerrados durante los fenómenos de mayor intensidad.
En caso de ingreso de agua a una vivienda, el organismo recomendó cortar el suministro eléctrico y desconectar los electrodomésticos. Además, pidió mantenerse alejado de puertas y ventanas y buscar refugio inmediato en una construcción o vehículo cerrado si la tormenta sorprende a una persona al aire libre.