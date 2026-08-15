Por primera vez en Paraná: realizarán la campaña "Papánoeleada Motera Solidaria"

La campaña será de cara a la Navidad 2026

Un grupo de motociclistas puso en marcha una campaña solidaria destinada a reunir donaciones para merenderos de Paraná y Santa Fe. La iniciativa tendrá como eje la tradicional “Papánoeleada Motera Solidaria”, que reúne a motociclistas disfrazados de Papá Noel o con sus motos decoradas con motivos navideños.

Uno de los organizadores explicó que en esta oportunidad buscarán reunir “golosinas y alimentos no perecederos para seis merenderos de la ciudad de

Paraná”.

La propuesta ya tuvo tres ediciones en Santa Fe y llegó a convocar hasta 200 motos. En Paraná será la primera experiencia y contará con la participación de motociclistas de distintas localidades.

“La idea es reflejar la alegría, la simpatía y salir de la vorágine del día a día, sumar sonrisas y buenos momentos”, destacó uno de los integrantes de la organización.

Una iniciativa a puro pulmón

La actividad fue impulsada junto con la Agrupación Callejeros MG, que recientemente celebró su sexto aniversario. Desde la agrupación destacaron que la campaña nació con el objetivo de brindar una ayuda concreta a los niños.

“Lo hacemos de corazón, a puro pulmón. No recibimos nada extra de parte del Gobierno, de políticos ni de nadie. Esto es solamente solidario y a pulmón”, remarcaron.

Las donaciones pueden incluir golosinas, alimentos no perecederos, juguetes, ropa y calzado. Los organizadores indicaron que quienes no puedan acercar sus aportes pueden comunicarse con ellos para coordinar el retiro. En ese sentido, señalaron que las redes sociales serán uno de los principales canales para organizar las donaciones y difundir los próximos recorridos.

Motos, Papá Noel y solidaridad

La campaña busca combinar la pasión por las motos con una acción solidaria destinada a generar un momento de alegría para los niños. Uno de los participantes explicó que ponerse el traje de Papá Noel permite transformar una actividad recreativa en una experiencia especialmente significativa.

“Nos gusta andar en moto, así que combinar andar en moto y servir al prójimo y dar una mano, sobre todo en una fecha en la que se necesita tanto, es algo muy gratificante”, sostuvo.

Y agregó: “Nos ponemos el traje de Papá Noel y salimos a dar una alegría. Cuando llegás a esos lugares donde realmente se necesita, te reciben con mucho amor y eso es altamente gratificante”.

Una convocatoria regional

La primera convocatoria en Paraná reunió a motociclistas de Crespo, Villa Libertad, San Martín, Paraná y Santa Fe, además de participantes de otras localidades de la región.

Los organizadores señalaron que la convocatoria podría haber sido aún mayor, pero anticiparon que buscarán ampliar la participación en las próximas actividades. Toda la comunidad puede sumarse a la propuesta, incluso sin contar con una motocicleta.

“No es necesario venir en moto. Se puede acompañar en auto, bicicleta, monopatín o en lo que sea. La idea es compartir un buen momento, hacer camaradería y que todo sea por los chicos”, remarcaron.

Las actividades y los puntos de recepción de donaciones serán difundidos a través de las redes sociales de Callejeros MG y Ruteando Eternamente, desde donde también se informarán los próximos recorridos y acciones solidarias.