"Brasa y Botella": comenzó una competencia de asadores en el departamento Gualeguaychú

El festival se lleva a cabo en Pueblo Belgrano hasta el domingo

Pueblo Belgrano, en el departamento Gualeguaychú, comenzó a vivir este sábado una nueva edición del Festival “Brasa y Botella”, una celebración que reúne a destacados exponentes del asado, las brasas y la carne de distintos países de Latinoamérica y varias provincias argentinas.

La propuesta, impulsada por Pitu Alfieri y Fede García, incluyó la Copa Latinoamericana de Asadores, la Copa Nacional y dos competencias que se incorporaron este año: la Copa Kids o Copa Gurises y la Copa de Influencers.

En la competencia internacional participaron representantes de Chile, Venezuela, Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entre ellos estuvo Alejandro Acland, reconocido asador uruguayo.

La Copa Nacional reunió equipos de Salta, Jujuy, Córdoba, Pergamino, Corrientes, Santa Fe y diferentes localidades de Entre Ríos. Gualeguaychú y Pueblo Belgrano también tuvieron representantes, entre ellos el intendente Francisco Fiorotto, quien integró uno de los equipos.

Las actividades del sábado

La actividad oficial comenzó a las 7.30, con el arribo de los competidores al predio. A las 8.30 se encendió el fuego de la Copa Latinoamericana de Asadores, cuyos participantes trabajaron durante toda la mañana para presentar el Cordero Internacional a las 13.30. A las 12 se habilitó el escenario y desde las 13 comenzaron las masterclass, con Kuyen Decoarte y MYM Porcelana.

A las 15 se inició la competencia de Gurises, en la que los participantes contaron con dos horas para preparar sus platos ante el jurado. La programación continuó

con las masterclass de Renzo Leuze, Chef IGA y Miguel Errandonea, quien abordó el desposte de cordero.

Durante la tarde también se presentó el Ballet Danza Viajera, con bailes típicos. A las 18 se realizó la premiación de la Copa Latinoamericana y la Copa Gurises.

El cierre de la primera jornada quedó a cargo del Grupo Candombre y Toka la Banda, que subió al escenario a las 20.15.

Asado, vino y gastronomía

Además de las competencias, el festival ofrece degustaciones de asado y vino y una amplia propuesta gastronómica a través de los distintos stands instalados en el predio.

El cronograma para el domingo

7:30 hs – Llegan competidores

8:00 hs – Sorteo y entrega de proteína

8:30 hs – Inicio fuego nacional

12:00 hs – Masterclass Roberto Boyle (Perú)

13:30 hs – Jura Costillar Nacional

14:00 hs – Masterclass Juma Destilería

Masterclass La Burrata, quesos

Masterclass Federico García, vinos y bebidas

15:00 hs – Inicio fuego Influencer

15:30 hs – Masterclass Daniela Cabrera

16:00 hs – Dúo Trovador

17:00 hs – Masterclass Julieta Bahilo (Brota Hidroponía)

17:45 hs – Masterclass Jazmín Spiecer

18:00 hs – Entrega Influencer

18:30 hs – Premiación Nacional e Influencer

19:30 hs – Facundo López

21:00 hs – El Brody