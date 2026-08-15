Investigan presunta agresión a jugadores de Patronato tras la derrota ante Colón

La dura derrota de Patronato por 3 a 0 ante Colón profundizó este sábado el delicado presente del conjunto entrerriano en la Primera Nacional. Por la fecha 25 de la Zona B, el equipo dirigido por Marcelo Candia perdió en el estadio Brigadier López y quedó anteúltimo, con 24 puntos y en zona de descenso directo.

Patronato perdió 3 a 0 ante Colón - resumen del partido

Tras el regreso de Patronato a Paraná, según trascendidos a través de las redes sociales, al llegar al estadio Grella, un grupo de personas, habría agredido a al menos dos integrantes del plantel profesional. Según publicó el periodista deportivo Gabriel Obelard en las redes, Alan Sosa y Facundo Díaz fueron agredidos a golpes y sufrieron heridas.

Facundo Díaz, sufrió un corte en la cabeza. (Foto: Gabriel Obelard)

Las fotos publicadas en las redes, muestran a los jugadores con claros signos de heridas. El jugador Facundo Díaz, habría recibido un golpe en la cabeza que le provocó un corte y debió ser vendado. Por su parte, el capitán Alan Sosa, habría recibido golpes en la cara y las imágenes lo muestran con hematomas visibles en el rostro, dio a conocer el perfil del mencionado periodista.

El rostro del capitán, Alan Sosa. (Foto: Gabriel Obelard)

Aparentemente, otros futbolistas de Patronato, también habrían sido agredidos. Según se dio a conocer, en la sede del club, intervino la Policía de Entre Ríos y el personal de Investigaciones, que podría pedir la revisión de las cámaras de seguridad de la zona cerca de los vestuarios.

Hasta el momento, se desconocen mayores motivos de lo que ocurrió en calle Grella y tampoco se había dado a conocer un informe policial sobre el hecho.

La sangre en la campera de Facundo Díaz. (Foto: Gabriel Obelard)

Un regreso marcado por la derrota ante Colón

El episodio se produjo después de una dura jornada deportiva para Patronato. El equipo dirigido por Marcelo Candia perdió 3 a 0 frente a Colón en el estadio Brigadier López, por la fecha 25 de la Zona B de la Primera Nacional.

La caída profundizó el complicado presente del Rojinegro, que quedó anteúltimo con 24 puntos y en zona de descenso directo. Patronato acumula 11 partidos consecutivos sin conseguir una victoria.