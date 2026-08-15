Detectaron un transporte de ganado con garrapatas y ordenaron su regreso a Corrientes

REDACCIÓN ELONCE
Un transporte de ganado con garrapatas fue detectado durante un control en el norte de Entre Ríos. El camión llevaba 19 bovinos hacia Santa Fe y, tras la intervención de SENASA y FUCOSA, se dispuso que regresara a su lugar de origen.
Un transporte de ganado con garrapatas fue detectado durante un control realizado en el Puesto de Control Vial Puente de Hierro, ubicado sobre la Ruta Provincial 28, en el departamento Feliciano. El camión trasladaba 19 bovinos desde Corrientes hacia Santa Fe.
Según se informó, efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos inspeccionaron el transporte en el kilómetro 140, en la zona limítrofe con la provincia de Corrientes.
Durante el procedimiento constataron la presencia de garrapatas en los animales. La carga estaba compuesta por siete terneros y 12 terneras, que habían partido desde Cañadita Sauce y tenían como destino la localidad santafesina de Bustinza.
Intervinieron organismos sanitarios
Ante la detección, los agentes dieron intervención al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y a la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (FUCOSA).
Los organismos sanitarios labraron el acta correspondiente por la infracción a la normativa vigente relacionada con el traslado de bovinos con garrapatas.
Finalmente, las autoridades determinaron que el transporte no podía continuar su recorrido hacia Santa Fe y dispusieron el regreso del camión junto con los 19 animales a su lugar de origen en Corrientes.