Mar del Plata: una camioneta volcó, atropelló a cinco personas y mató a un hombre

El accidente ocurrió en la madrugada del sábado cuando una Toyota RAV4 chocó con un Volkswagen Gol, volcó y terminó contra un almacén. La víctima fatal tenía 36 años y era oriunda de Corrientes.
Un hombre de 36 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada en el barrio Las Avenidas, en Mar del Plata, publicó La Capital.
El hecho se produjo cerca de las 2.36 en Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, donde una Toyota RAV4 y un Volkswagen Gol Trend, ambos conducidos por jóvenes de 21 años, protagonizaron una colisión.
De acuerdo con las primeras actuaciones, el Volkswagen Gol habría impactado contra la parte trasera de la camioneta. Como consecuencia del choque, la Toyota RAV4 perdió estabilidad, volcó y salió hacia la vereda, donde se encontraban cinco personas.
La camioneta terminó impactando contra el frente de un almacén y embistió a quienes estaban en el lugar. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).
La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Vandecaveye, de 36 años, oriundo de Corrientes. Según se informó, había llegado tiempo atrás a Mar del Plata en busca de trabajo en la pesca.
La víctima murió en el hospital
La autopsia determinó que Vandecaveye sufrió lesiones graves en los riñones y una hemorragia interna provocada por el aplastamiento contra una reja y la pared del comercio.
El hombre se encontraba junto a un amigo, Héctor Fernández, de 38 años, a la espera de ser atendido en el almacén. También estaban en la vereda tres jóvenes de 17 y 18 años.
Tres de los heridos fueron dados de alta, mientras que otro permanecía internado para ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de cadera.
Tras el impacto se desplegó un operativo en la zona con intervención del Comando de Patrullas, la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal.
Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y dieron resultado negativo.
Investigan las responsabilidades
La causa quedó en manos del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia y fue caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de un vehículo con motor.
Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad y las pericias realizadas por Policía Científica para determinar la mecánica exacta del choque y establecer la responsabilidad de ambos conductores.