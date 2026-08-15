 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Mar del Plata: una camioneta volcó, atropelló a cinco personas y mató a un hombre

El accidente ocurrió en la madrugada del sábado cuando una Toyota RAV4 chocó con un Volkswagen Gol, volcó y terminó contra un almacén. La víctima fatal tenía 36 años y era oriunda de Corrientes.

15 de Agosto de 2026
Un hombre de 36 años perdió la vida tras ser atropellado
Un hombre de 36 años perdió la vida tras ser atropellado

El accidente ocurrió en la madrugada del sábado cuando una Toyota RAV4 chocó con un Volkswagen Gol, volcó y terminó contra un almacén. La víctima fatal tenía 36 años y era oriunda de Corrientes.

Un hombre de 36 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada en el barrio Las Avenidas, en Mar del Plata, publicó La Capital.

 

El hecho se produjo cerca de las 2.36 en Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, donde una Toyota RAV4 y un Volkswagen Gol Trend, ambos conducidos por jóvenes de 21 años, protagonizaron una colisión.

 

De acuerdo con las primeras actuaciones, el Volkswagen Gol habría impactado contra la parte trasera de la camioneta. Como consecuencia del choque, la Toyota RAV4 perdió estabilidad, volcó y salió hacia la vereda, donde se encontraban cinco personas.

 

La camioneta terminó impactando contra el frente de un almacén y embistió a quienes estaban en el lugar. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Vandecaveye, de 36 años, oriundo de Corrientes. Según se informó, había llegado tiempo atrás a Mar del Plata en busca de trabajo en la pesca.

La víctima murió en el hospital

 

La autopsia determinó que Vandecaveye sufrió lesiones graves en los riñones y una hemorragia interna provocada por el aplastamiento contra una reja y la pared del comercio.

 

El hombre se encontraba junto a un amigo, Héctor Fernández, de 38 años, a la espera de ser atendido en el almacén. También estaban en la vereda tres jóvenes de 17 y 18 años.

 

Tres de los heridos fueron dados de alta, mientras que otro permanecía internado para ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de cadera.

 

Tras el impacto se desplegó un operativo en la zona con intervención del Comando de Patrullas, la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal.

 

Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y dieron resultado negativo.

Investigan las responsabilidades

 

La causa quedó en manos del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia y fue caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de un vehículo con motor.

 

Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad y las pericias realizadas por Policía Científica para determinar la mecánica exacta del choque y establecer la responsabilidad de ambos conductores.

Temas:

Mar del Plata Choque fatal
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso