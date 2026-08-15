Motociclista entrerriano busca sponsors para poder competir en Italia

El motociclista concordiense Juan José Coduri lanzó una campaña para reunir fondos y poder competir en Europa. Su objetivo es representar a Argentina en el Campeonato Italiano de Fiat Track, que tendrá lugar el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en Terenzano, al noroeste de Italia.

Bajo el lema “Con tu apoyo todo es posible”, el piloto busca alcanzar el presupuesto necesario para afrontar el viaje y la participación en la competencia. Como parte de la campaña, ofrece a los sponsors diferentes alternativas de visibilidad en eventos, presencia en su equipamiento y difusión en redes sociales.

“Cada vuelta es esfuerzo y cada apoyo es combustible para seguir adelante”, expresó Coduri al presentar la iniciativa.

Foto: Jorge Piccolo

Una peña para recaudar fondos

El piloto, que atraviesa una destacada temporada en la categoría 125 cc. Graduados del Campeonato Argentino de Motociclismo, también organizó una peña para recaudar fondos. El encuentro se realizó este viernes en Gálvez, Santa Fe, donde actualmente reside.

“Estamos muy enfocados en la cena de esta noche, donde esperamos aproximadamente entre 100 y 130 personas. Nos lleva mucho trabajo y organización, así que estamos a full con esto, que puede dejar una buena suma de dinero”, explicó.

Coduri remarcó además la importancia de sumar sponsors y valoró las distintas formas de colaboración que recibió hasta el momento.

“Será muy bienvenida la gente que quiera aportar. Ya se sumaron personas que pusieron su granito de arena comprando una tarjeta para la peña aunque no estén

presentes en la cena”, señaló.

El motociclista agregó que también recibió aportes económicos de particulares y el acompañamiento de empresas y emprendimientos que decidieron incorporar sus marcas al proyecto.

Una oportunidad en un circuito mundial

Coduri tendrá la posibilidad de disputar la doble ronda del Campeonato Italiano en Terenzano, un circuito ubicado al noroeste de Italia que habitualmente forma parte del calendario mundial de la especialidad.