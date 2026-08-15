Boca empató 1 a 1 con Platense antes de un partido clave por la Copa Sudamericana

Boca empató 1 a 1 con Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura. Retamar adelantó al Calamar y Merentiel consiguió la igualdad. El Xeneize quedó 11° en la Zona A y bajó al quinto puesto de la Tabla Anual.
Boca empató 1 a 1 con Platense este sábado en Vicente López y rescató un punto por la quinta fecha del Torneo Clausura. Nicolás Retamar abrió el marcador para el Calamar a los 52 minutos, mientras que Miguel Merentiel consiguió la igualdad a los 79. Con el resultado, el Xeneize quedó en el 11° lugar de la Zona A.
Además, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena descendió al quinto puesto de la Tabla Anual y se mantiene, por el momento, en posición de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.
El encuentro tuvo un desarrollo parejo y numerosas oportunidades. Boca manejó la pelota durante mayor cantidad de tiempo, aunque Platense fue más directo y consiguió generar las situaciones más peligrosas, especialmente durante la primera mitad.
Platense tuvo las mejores oportunidades
Arruabarrena presentó una mayoría de titulares, aunque modificó su ataque con Sebastián Villa por izquierda, Leonel Flores por derecha y Tomás Aranda como falso nueve. El juvenil tuvo participación y ensayó dos remates que no encontraron el arco.
Platense respondió con mayor profundidad. Mainero remató desviado, Lagos obligó a Álvaro Montero a una buena intervención y Vázquez también exigió al arquero. Retamar, además, estuvo cerca de convertir mediante una llegada aérea.
El cierre del primer tiempo dejó preocupación en Boca. Marco Pellegrino abandonó el campo entre lágrimas y tomándose la parte posterior de la pierna izquierda. Leandro Paredes también fue reemplazado, aunque su salida estaba prevista de antemano para preservarlo de cara a los próximos compromisos.
Retamar golpeó y Merentiel apareció para Boca
El Calamar consiguió romper la igualdad a los 52 minutos. Retamar aprovechó una equivocación defensiva, recuperó la pelota cerca del área y quedó frente a Montero para establecer el 1 a 0.
Platense llegó a convertir nuevamente mediante Luciano Giménez, pero el árbitro Jorge Baliño anuló el tanto luego de la intervención del VAR por una mano previa del delantero. La decisión mantuvo a Boca en partido y el conjunto visitante comenzó a buscar con mayor insistencia.
La reacción encontró premio a los 79 minutos. Aranda levantó la pelota, Santiago Ascacíbar intervino de cabeza y Merentiel resolvió la acción para convertir el 1 a 1. En los minutos finales, ambos conjuntos tuvieron oportunidades, aunque los arqueros evitaron que el marcador volviera a modificarse.
Boca ahora piensa en la Sudamericana
El Xeneize tendrá rápidamente otro compromiso determinante. Este martes, desde las 19, visitará a Recoleta en Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Posteriormente, Boca deberá afrontar un clásico por el campeonato local: el próximo domingo, desde las 21.30, visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la sexta fecha del Clausura.
Platense, en tanto, viajará a Chile para enfrentar el miércoles a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. Luego visitará a Barracas Central el próximo domingo por el torneo doméstico.