Impulsan que avenida de Cerrito lleve el nombre de Lionel Messi: “Es fundamental rendirle homenaje”

Impulsan que una nueva avenida lleve el nombre de Lionel Messi

Un grupo de vecinos de Cerrito presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para que una avenida que actualmente no tiene nombre pase a llamarse Lionel Messi. La iniciativa fue impulsada por habitantes del barrio Este de la localidad y ya comenzó su recorrido legislativo.

En diálogo con Elonce, uno de los promotores de la propuesta, Germán Quinteros, aclaró que el proyecto no pretende modificar la denominación de una calle existente, sino nombrar una arteria nueva que forma parte del crecimiento urbano de la ciudad.

"Esto es una propuesta que surgió por parte de los vecinos, no es una propuesta del municipio y la avenida que se propone hoy en día se encuentra sin nombre. No es una avenida que se va a renombrar, sino que es una avenida nueva", sostuvo.

Impulsan que una nueva avenida lleve el nombre de Lionel Messi

Según indicó, actualmente sólo está habilitada una de las tres cuadras proyectadas.

"Son calles nuevas que se abrieron hace aproximadamente dos o tres años. La avenida cuenta con tres cuadras, pero solamente se ha abierto la primera. Las demás todavía quedan por habilitar", explicó.

El vecino señaló además que el sector tendrá una importancia especial dentro del barrio.

"Vendría a ser la primera avenida, la más corta de Cerrito por tener tres cuadras, y se encuentra en el primer cruce de avenidas de nuestra localidad, frente a la plaza central del barrio Este", comentó.

Reunieron firmas y esperan el tratamiento del proyecto

Para respaldar la iniciativa, los impulsores realizan una campaña de recolección de firmas entre los habitantes de la zona antes de presentar el expediente.

"Juntamos firmas de los vecinos de la cuadra y de la zona y presentamos este proyecto en el Concejo Deliberante de Cerrito", relató Quinteros.

No obstante, explicó que la propuesta continúa abierta para sumar adhesiones.

"Lo dejamos abierto para que todos los ciudadanos de Cerrito también se puedan sumar a la iniciativa. Entendemos que ponerle el nombre de Lionel Messi a una avenida no solamente va a involucrar a los vecinos que vivimos en ella, sino que también tiene un gran significado para nuestra ciudad", afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que se propongan otros nombres, fue categórico: "no, La iniciativa está hecha como Lionel Messi, sería un homenaje en el que podría ser su último Mundial".

Quinteros explicó que la propuesta también busca reconocer el legado del capitán argentino en un momento especial de su carrera deportiva.

"Creemos que es fundamental rendirle homenaje teniendo una avenida con su nombre y sobre todo en este tiempo, que sería el último Mundial de él."

Al mismo tiempo, destacó que el reconocimiento excede los logros futbolísticos.

"No solamente hacemos hincapié en los hechos futbolísticos y los logros que tiene Messi como deportista, sino también como persona, los valores y lo que representa para cada uno."

También podría abrir la puerta a homenajes a deportistas locales

Quinteros sostuvo que "también puede dar la iniciativa a que otros nombres de calles tengan el nombre de deportistas de Cerrito. Hemos tenido grandes deportistas como Julián Azaad, Nazareno Sasia o Lucrecia Chinellato, que también merecerían su nombre en el espacio público."

Sin embargo, remarcó que la figura del capitán argentino tiene una dimensión única.

"Es indudable que no podemos compararlo con Lionel Messi, con la trayectoria y lo que representa para el mundo una persona como él."

Esperan la decisión del Concejo Deliberante

Respecto de los próximos pasos, Quinteros indicó que el tratamiento dependerá de los tiempos legislativos.

"Nosotros presentamos el proyecto. Esto obviamente va a depender de los tiempos que tiene nuestro Concejo Deliberante."

Finalmente, agradeció el respaldo recibido y remarcó que la propuesta no tiene identificación partidaria.