La Fiesta Regional del Locro será este domingo en Oro Verde con entrada gratuita

REDACCIÓN ELONCE
Oro Verde realizará este domingo una nueva edición de la Fiesta Regional del Locro. Habrá más de 2.000 porciones, comidas típicas, espectáculos musicales y actividades para toda la familia con entrada libre y gratuita, supo Elonce.
La Fiesta Regional del Locro celebrará este domingo su décima edición en Oro Verde con una propuesta que combinará gastronomía, música en vivo y actividades para toda la familia. El evento, con entrada libre y gratuita, se desarrollará desde el mediodía en el predio multieventos de la localidad y contará con la participación de instituciones locales, que estarán a cargo de la oferta gastronómica.
Al respecto, el intendente de Oro Verde, César Clement, destacó a Elonce el trabajo conjunto entre el municipio y las instituciones para sostener una de las celebraciones gastronómicas más convocantes de la región. "Queremos invitar a todos a que se acerquen y también contarles todo lo que va a suceder ese día, tanto en la propuesta gastronómica como arriba del escenario", expresó.
Más de 2.000 porciones de locro y comidas típicas
El jefe comunal explicó que el municipio realiza una inversión para que las ganancias obtenidas por las instituciones permanezcan en la comunidad. "Es un esfuerzo que hace el Estado municipal para llevar adelante este evento con entrada libre y gratuita, donde participan todas las instituciones de nuestra localidad. La gastronomía la ofrecen estas entidades y todo lo que recaudan queda distribuido en Oro Verde", señaló.
Además del tradicional locro, habrá una amplia variedad de comidas típicas. "Vamos a tener más de 2.000 porciones de locro, además de asado con cuero, choripán, sándwiches de bondiola, empanadas, pirok, papas fritas, súper panchos y muchas otras propuestas gastronómicas", detalló.
Respecto del valor del plato principal, confirmó que fue acordado entre todas las instituciones participantes. "El precio de la porción de locro quedó fijado en 10.000 pesos y todas tendrán la misma cantidad porque se utilizará un cucharón con medida unificada", explicó.
Música, danza y actividades para toda la familia
La programación artística comenzará alrededor de las 11.30 y estará pensada para todas las edades. "Queremos que sea un evento familiar. Por eso arrancaremos con Justi Justina, una propuesta para las infancias, teniendo en cuenta que comienzan las vacaciones de invierno", indicó el intendente.
Luego subirán al escenario el Ballet de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con más de 80 bailarines, además de María Luz Erazun, Los Riedel, Sembrando Chamamé, Maravillas Alemanas y el cierre musical estará a cargo de Los Príncipes.
Las actividades se extenderán aproximadamente hasta las 18, dependiendo de las condiciones climáticas.
Un espacio pensado para disfrutar al aire libre
El encuentro se realizará en el predio multieventos de Oro Verde, donde se dispondrán mesas y tablones para el público. "Cada vecino puede venir con su silla, su banquito o su mesa para estar más cómodo. Es un lugar muy amplio para disfrutar en familia", comentó Clement.
El intendente también confirmó que quienes deseen podrán llevar recipientes para retirar comida. "Por supuesto que pueden traer taper, olla o cualquier recipiente. Mucha gente compra el locro para compartir después con la familia", afirmó.
El secreto mejor guardado del locro
Entre las instituciones participantes estará el grupo Manos Creativas, que elaborará unas 300 porciones de locro, además de súper panchos y papas fritas.
Ricardo Cancio y Cristina Sánchez adelantaron que repetirán la receta que el año pasado recibió muy buenos comentarios de los visitantes.
"Es el segundo año que hacemos el locro y la gente volvió para felicitarnos porque estaba riquísimo", contaron a Elonce.
Consultados sobre el secreto de la preparación, respondieron entre risas: "Eso es secreto, es la receta de la abuela. Hay que venir el domingo a probarlo".
La décima edición de la Fiesta Regional del Locro volverá así a reunir gastronomía regional, espectáculos y actividades recreativas, consolidándose como uno de los principales encuentros populares del invierno en la región.
El detalle de los precios para la Fiesta Regional del Locro:
Locro: $10.000 la porción (recomendamos llevar su ollita)
Empanadas y pirok: $15.000 la docena
Choripán: $5000
Asado con cuero: $30.000 el kilo
Superpancho: $5000
Sándwich de bondiola y de asado con cuero: $ 8000
Hamburguesas: $5000
Tortas fritas: 3 x $2000
Agua caliente: $1000
Pan: $3000
Papas fritas: $4500
-Bebidas:
Fernet (vaso de litro): $10.000
Gancia (vaso de litro): $8000
Cerveza Santa Fe/ Budweiser (lata 473ml): $3500
Vino toro (3/4): $4500
Vino Viñas de Balbo (tinto): $5000
Vino Estancia Mendoza (tinto/blanco): $5500
Vino Valentín (tinto): $6500
Vino Ára (malbec): $9.500
Cerveza artesanal El Messias/ Cervecería Oro Verde (vaso 500ml): $5000
Gin Cosmos (500ml/1000ml): $5000/$8000
Agua saborizada (1,5l): $3500
Coca Cola/Sprite (1,5l): $6000
Agua mineral (500ml): $2000
Soda (500ml): $2000
Hielo (bolsa chica): $1000