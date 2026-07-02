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Sociedad Investigación judicial

Detuvieron a un enfermero acusado de abusar de una paciente de 86 años en una clínica

El trabajador fue arrestado en el sanatorio Julio Méndez, de Caballito, luego de una denuncia interna. La investigación busca determinar las circunstancias del presunto abuso y reunir las pericias necesarias para avanzar con la causa.

2 de Julio de 2026
Enfermero.
Enfermero.

El trabajador fue arrestado en el sanatorio Julio Méndez, de Caballito, luego de una denuncia interna. La investigación busca determinar las circunstancias del presunto abuso y reunir las pericias necesarias para avanzar con la causa.

Un enfermero de 50 años fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de una paciente de 86 años que permanecía internada en el sanatorio Julio Méndez, ubicado en el barrio porteño de Caballito. El procedimiento se realizó el lunes, luego de una denuncia formulada desde el propio centro de salud.

 

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad acudió al establecimiento situado sobre avenida Avellaneda al 500, tras ser alertado sobre un presunto hecho de abuso. Al llegar, una supervisora del sanatorio señaló al trabajador, que fue detenido en una sala de enfermería y quedó a disposición de la Justicia.

 

 

La denuncia se habría originado luego de que personal de la institución advirtiera la situación a través del sistema de cámaras de monitoreo del sector donde estaba internada la mujer. Ese material forma parte de los elementos que deberán ser analizados en el marco de la investigación.

 

Qué se investiga en la causa

 

La investigación busca determinar las circunstancias del presunto abuso y establecer la responsabilidad penal del enfermero detenido. En las próximas horas se aguardaban pericias médicas y psicológicas sobre la paciente, además de otras medidas de prueba que puedan disponer las autoridades judiciales, según informó Infobae.

 

El caso quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Pettazi, con la Secretaría N° 133. Hasta el momento, no se informó una imputación formal ni se difundieron detalles sobre una eventual declaración indagatoria del acusado.

 

 

Por tratarse de una causa en etapa inicial, la acusación contra el trabajador deberá ser analizada por la Justicia a partir de los resultados de las pericias, los registros de seguridad y los testimonios que se incorporen al expediente.

 

La paciente continúa internada

 

La mujer continúa internada en el sanatorio mientras avanza la investigación, según la información publicada sobre el caso.

 

 

El acusado, cuya identidad no fue difundida oficialmente, trabajaba en la institución y había sido asignado al sector de cuidados críticos del quinto piso.

 

Las autoridades del establecimiento y la Justicia deberán establecer si existieron alertas previas, cuál era el protocolo de control en el área de internación y cómo se produjo la intervención que derivó en la detención del enfermero.

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