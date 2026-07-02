Mauro Icardi y la China Suárez, distanciados: ella habría dejado la casa de Nordelta

Mauro Icardi y la China Suárez atravesarían un momento de tensión en su relación, según la versión que difundió Yanina Latorre. La panelista aseguró que la actriz habría dejado la vivienda que compartían en Nordelta tras una discusión vinculada con el escándalo que involucró a Ekaterina Ojeda.

De acuerdo con el relato de Latorre, la actriz se habría instalado junto a sus hijos y una mascota en una propiedad ubicada en San Jorge. “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la casa de los sueños”, afirmó la periodista al aire del ciclo de América TV.

La información no fue confirmada públicamente ni por Mauro Icardi ni por la actriz. La versión se conoció luego de que ambos regresaran al país y de que volviera a circular el episodio ocurrido en el boliche Tequila, donde se habría originado el conflicto con Ojeda.

Los mensajes que habrían generado la discusión

Según contó Latorre, el supuesto detonante de la crisis no habría sido el episodio en el local nocturno, sino mensajes que la actriz habría encontrado en el teléfono de Mauro Icardi. Siempre de acuerdo con esa versión, el futbolista habría buscado que una persona de su entorno lo pusiera en contacto con Ekaterina Ojeda.

“Le encontró unos mensajes a Mauro hablando con una tercera persona de Eka, que le pedía que la conecte”, sostuvo la conductora. La panelista agregó que la discusión posterior habría sido “muy fuerte” y habría derivado en la salida temporal de la actriz de la vivienda familiar.

Desde el entorno del delantero habrían rechazado esa reconstrucción, aunque sin brindar precisiones sobre los mensajes mencionados en televisión. Por el momento, no hubo declaraciones directas de los protagonistas sobre una eventual separación.

La versión sobre la distancia entre la pareja

Latorre también relató que Mauro Icardi habría intentado acercarse a la China Suárez después de la discusión. Según su información, el futbolista habría ido a verla y le habría pedido que regresara a la casa que compartían, aunque ella no tendría intención de volver por ahora.

La periodista mencionó, además, un video en el que se vería al delantero caminando solo junto a sus hijas en Nordelta. Para la panelista, esa situación contrastaría con la dinámica que la pareja solía mostrar de manera pública, con presencia conjunta en distintas actividades familiares.

La situación quedó bajo la órbita de versiones televisivas y de redes sociales. Mientras no exista una confirmación de Mauro Icardi o de la China Suárez, la presunta crisis permanece como una información atribuida a lo expuesto por Yanina Latorre en SQP.