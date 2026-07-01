Murió el líder de Village People y voz del clásico "YMCA"

Victor Willis, cantante y coautor de los mayores éxitos de Village People, falleció a los 74 años tras una enfermedad "breve, pero agresiva".
Victor Willis, cantante, compositor y líder de Village People, murió a los 74 años como consecuencia de una enfermedad "breve, pero agresiva". La noticia fue confirmada por su esposa mediante un comunicado publicado en las redes sociales oficiales de la banda.
"Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, VICTOR WILLIS. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva", expresó su pareja.
Nacido en Texas, Willis fue la voz principal y uno de los compositores de los mayores éxitos del grupo estadounidense, especialmente de "YMCA", canción lanzada en 1978 que se convirtió en uno de los himnos más reconocidos de la música disco a nivel mundial.
Una carrera marcada por el éxito y las polémicas
El artista integró Village People durante el auge de la banda en la década de 1970. Sobre el escenario era reconocido por interpretar al personaje del policía, uno de los icónicos disfraces que caracterizaron al grupo.
En 1980 se alejó temporalmente de la formación mientras enfrentaba problemas de adicción a las drogas. Años más tarde, en 2006, se declaró culpable por un cargo de posesión de cocaína ante un tribunal de San Francisco.
Además de su trayectoria artística, Willis volvió a ocupar espacio en la escena pública en los últimos años por la utilización de "YMCA" en actos políticos en Estados Unidos.
El debate por "YMCA" y su vínculo con Trump
La canción fue adoptada durante la campaña y los actos públicos del presidente estadounidense Donald Trump, una decisión que contó con el respaldo del grupo, aunque generó fuertes críticas debido a que históricamente el tema fue considerado un símbolo de la comunidad LGBTQ+.
Willis sostuvo en reiteradas oportunidades que "YMCA" no había sido escrita como un himno gay y, en 2024, incluso anunció que iniciaría acciones legales contra quienes afirmaran esa interpretación.
En ese contexto también pidió esperar el accionar del entonces presidente. "Démosle una oportunidad al presidente Trump, independientemente de lo que hayan pensado de él en el pasado. Veamos qué hace en el futuro y, si toma medidas para restringir los derechos de las personas LGBTQ, Village People será el primero en alzar la voz", escribió en Facebook.
Cuando recibió cuestionamientos por aceptar participar en la ceremonia de investidura presidencial, respondió: "Village People actuará tanto para demócratas como para republicanos. No somos un grupo político".
Con la muerte de Victor Willis desapareció una de las voces más representativas de la era dorada de la música disco y el principal intérprete de uno de los temas más populares de la historia del género.