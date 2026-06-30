La postal veraniega de Evangelina Anderson: pileta, cisne inflable y microbikini leopardo

Evangelina Anderson volvió a captar la atención de sus seguidores con una serie de imágenes desde el verano europeo. La modelo compartió una postal de una tarde de pileta, donde se mostró recostada sobre un cisne inflable blanco con corona dorada y eligió una microbikini con estampado de leopardo.

El traje de baño fue uno de los detalles principales de la publicación. Se trató de un conjunto de dos piezas animal print, con corpiño triangular de breteles finos que se atan detrás del cuello y una bombacha de tiro alto con tiras regulables a los costados.

Las fotos fueron compartidas a través de sus historias de Instagram y recibieron rápidas reacciones de sus seguidores. La producción mostró a la modelo relajada en el agua, con el inflable como escenario central y una estética plenamente veraniega.

El look que eligió para la tarde de pileta

Para completar el estilismo, Evangelina Anderson llevó el pelo suelto, lacio y con raya al medio, en un tono rubio caramelo. El maquillaje fue sutil, con pestañas definidas y un acabado natural en el rostro, pensado para un look fresco frente a la pileta.

La elección del animal print se sumó a otras apuestas de playa que la modelo viene compartiendo durante su estadía europea. Días antes, había publicado imágenes desde Marbella con un bikini rojo, pileta y sol, en el inicio de sus vacaciones en España.

En esta oportunidad, Evangelina Anderson apostó por un modelo más llamativo, con el contraste entre el estampado de leopardo, el inflable blanco y el entorno de pileta. La secuencia se instaló entre las publicaciones más comentadas de sus redes durante el fin de semana.

Vacaciones y postales desde Europa

La modelo viajó a Marbella junto a sus hijas para disfrutar de los días de verano en Europa. Desde allí, alternó publicaciones familiares con postales de playa, pileta y distintos looks elegidos para las vacaciones.

Con esta nueva producción, Evangelina Anderson volvió a combinar moda y momentos de descanso en redes sociales. El cisne inflable y la microbikini animal print fueron los protagonistas de una postal que reflejó el clima de verano que disfruta del otro lado del Atlántico.