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Gala de eliminación en Gran Hermano: qué participante abandonó el reality

La gala de eliminación de este lunes dejó afuera a una de las participantes que había ingresado en mayo. La decisión del público fue que Nenu abandone la casa.

30 de Junio de 2026
Eliminación de la semana 18 de Gran Hermano 2026
Eliminación de la semana 18 de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación de este lunes dejó afuera a una de las participantes que había ingresado en mayo. La decisión del público fue que Nenu abandone la casa.

Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación este lunes, en una noche cargada de tensión que terminó con la salida de Nenu López, quien no logró superar el voto negativo del público.

 

La participante abandonó la casa luego de permanecer 41 días en competencia, ya que había ingresado el pasado 20 de mayo junto a otros ocho jugadores que se sumaron al reality conducido por Santiago del Moro.

 

Con esta eliminación, quedan 19 participantes en carrera por el premio mayor.

Cómo fue la definición de la gala

La placa de nominados estaba integrada por Steffany "Campanita" Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela "Yipio" Pintos.

 

El primer participante en salir de la placa fue Emanuel Di Gioia, quien no recibió el respaldo del público. "Gracias a toda la banda que me hace el aguante. Siempre agradecido", expresó el participante de San Martín tras conocer el resultado.

 

Luego, Matías Hanssen y Yisela "Yipio" Pintos también fueron salvados.

 

La definición quedó entonces entre Nenu López y Steffany "Campanita" Pereira. Finalmente, el voto del público determinó la eliminación de Nenu, que debió despedirse de sus compañeros y abandonar la casa.

Quiénes siguen en competencia

Tras la salida de Nenu, estos son los 19 participantes que continúan en Gran Hermano:

Solange "Sol" Abraham

Emanuel Di Gioia

Pincoya

Manuel Ibero Durigón

Juani Car

Cinzia Francischiello

Yanina Zilli

Luana Fernández

Tamara Paganini

Charlotte Caniggia

Matías Hanssen

Sebastián Cola

Juan Carlos López

Steffany "Campanita" Pereira

Leandro Nigro

Mariela Pietro

Alejandra Majluf

Yisela "Yipio" Pintos

Andrea del Boca

Temas:

Gran Hermano eliminación Nenu López
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