Afirman que Ernestina Pais estaba escribiendo un libro sobre su vida

Tras el lamentable fallecimiento de la conductora y actriz Ernestina Pais el pasado viernes, producto de un accidente donde su vehículo fue arrollado por el Tren de la Costa en San Isidro, se conoció que estaba escribiendo un libro sobre su vida.

La información trascendió gracias a su amiga y compañera de elenco en "El divorcio del año", Romina Gaetani. La actriz reveló que Ernestina vivía un presente lleno de proyectos previo a su triste desenlace.

En el marco de su último adiós en el Cementerio de Chacarita, previo a ser enterrada en el Panteón de Actores, Gaetani expresó su cariño por Pais y habló sobre el vínculo que habían construido durante su tiempo trabajando juntas: “Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande. Una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga. Una mujer donde me sentía reflejada en muchísimas cosas”, aseguró.

“Estaba muy feliz, con mucho entusiasmo. Estaba escribiendo un libro sobre su vida, un guion sobre su padre, planeando un viaje con él. Feliz con la gira y de estar trabajando”, recordó.

Ernestina Pais tuvo una vida con muchos altibajos: desde alcanzar el estrellato frente a ciclos exitosos como CQC, hasta atravesar momentos difíciles en su vida, como su pública lucha contra el alcoholismo y problemas de salud mental.

En el último tiempo, volvió a tomar notoriedad tras un incidente en marzo de 2026, cuando protagonizó un accidente automovilístico luego de chocar contra un vehículo estacionado y se negó a realizar el test de alcoholemia. Finalmente, nunca se confirmó oficialmente que hubiera consumido alcohol.

Con el paso de los años, Ernestina Pais decidió transformar una experiencia personal marcada por el sufrimiento en un mensaje público, sostuvo que las redes de apoyo como el grupo de Alcohólicos Anónimos (AA) y las terapias grupales fueron su verdadero sostén diario, más allá de la clínica.