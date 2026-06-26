"Que seas feliz en tu eternidad": el emotivo mensaje de José María Muscari para despedir a Ernestina Pais

La muerte de la periodista y conductora Ernestina País, ocurrida este viernes en un choque ferroviario en un paso a nivel de San Isidro, generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico.

Una de las despedidas más emotivas fue la del director y productor teatral José María Muscari, quien trabajaba junto a País en la obra "El divorcio del año", que también cuenta con la dirección de Mariela Asensio.

Según informó el periodista Ángel de Brito, Ernestina País se dirigía hacia la función cuando ocurrió el fatal accidente.

El emotivo mensaje de Muscari

A pocas horas de conocerse la noticia, Muscari utilizó sus historias de Instagram para despedir a la periodista con una fotografía de ella sobre el escenario. "Chau, ERNES. Que seas feliz en tu eternidad", escribió el director junto a la imagen.

Luego agregó otra frase que reflejó el recuerdo que eligió conservar de la conductora. "Así te despido. Feliz y actuando", expresó.

Conmoción en el ambiente artístico

Ernestina País formaba parte del elenco de "El divorcio del año", una de las producciones teatrales dirigidas por Muscari y Mariela Asensio.

Su fallecimiento provocó una fuerte repercusión entre colegas, artistas y periodistas, quienes comenzaron a despedirla a través de las redes sociales con mensajes de afecto y reconocimiento a su trayectoria.

Las palabras de José María Muscari se convirtieron en uno de los homenajes más sentidos de la jornada, al recordar a la periodista desde el escenario, el lugar donde compartieron sus últimos proyectos.