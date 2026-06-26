La trayectoria de Ernestina Pais: de Mañanas Informales a una voz sobre salud mental

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes a los 54 años tras un accidente ferroviario en San Isidro, provocó una profunda conmoción en el mundo de los medios. La periodista y conductora dejó una extensa trayectoria en televisión, radio y teatro, además de un valioso mensaje sobre la salud mental y las adicciones.

Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, Ernestina País comenzó su recorrido como movilera en La Biblia y el Calefón, el programa conducido por Jorge Guinzburg. Aquella experiencia marcó el inicio de un vínculo profesional que definiría buena parte de su carrera.

Junto al periodista también brilló en Mañanas Informales, donde fue coconductora entre 2005 y 2007. Tras la muerte de Guinzburg, en 2008, asumió la conducción del ciclo acompañada por Ronnie Arias.

Además, junto a Juan Di Natale impulsó la edición argentina de la revista Los Inrockuptibles, uno de sus primeros proyectos vinculados al periodismo cultural.

Televisión, radio y teatro

En 2003 condujo junto a su hermana Federica Pais el programa Sabés o Sonás, emitido por Canal 7. El ciclo obtuvo el Premio Martín Fierro 2007 como mejor programa de interés general y el Premio Magia.

Su recorrido continuó en radio con Salgan al Sol, por Somos Radio AM 530, trabajo por el que recibió el Premio Martín Fierro 2006 a la labor en animación y conducción femenina.

En 2009 hizo historia al convertirse en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga, uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina. Ese desempeño le valió dos nominaciones consecutivas al Martín Fierro como conductora del año.

Más adelante estuvo al frente de Desayuno Americano, Mañanas Públicas, Honestidad Brutal y Un Día Perfecto en Rock & Pop. También integró el panel de Intratables y, hasta sus últimos días, protagonizaba la obra teatral El Divorcio, producida por José María Muscari.

Su testimonio sobre las adicciones

En los últimos años, Ernestina Pais decidió hablar públicamente sobre su lucha contra el alcoholismo y convirtió su experiencia en un mensaje para otras personas que atravesaban situaciones similares.

Semanas antes de su fallecimiento, durante una entrevista con Mirtha Legrand, reveló que llevaba un año y tres meses sin consumir alcohol.

"Fue una situación delicada, pero hoy me lleva a transmitir básicamente esto: se puede", afirmó.

También reflexionó sobre el origen de las adicciones. "El consumo problemático no empieza el día que vos levantás la copa, sino cuando empezás a no decir lo que te está pasando", sostuvo.

La conductora contó que el proceso de recuperación incluyó una internación y un tratamiento supervisado por la Justicia, experiencia que describió como un punto de inflexión en su vida. Su decisión de compartir esa historia la convirtió en una referente para quienes impulsan una mirada de las adicciones desde la salud mental y sin estigmatización.

Además de su carrera profesional, Ernestina País era madre de Benicio y compartía junto a su hermana Federica una historia familiar atravesada por la última dictadura militar: ambas eran hijas del arquitecto y militante del ERP José Miguel País, desaparecido en 1976.

Con una trayectoria marcada por la televisión, la radio y el teatro, pero también por su capacidad para transformar una experiencia personal en un mensaje público, Ernestina País dejó una huella que trascendió la pantalla.