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Espectáculos Compartió su recuperación

Coty Romero reveló su cambio tras operarse: “Me encantan, no me arrepiento”

Una semana después del procedimiento, la exparticipante de Gran Hermano explicó las diferencias entre ambas prótesis, habló sobre la inflamación, detalló cómo atraviesa la recuperación sin realizar esfuerzos físicos.

14 de Agosto de 2026
Coty Romero.
Coty Romero.

Una semana después del procedimiento, la exparticipante de Gran Hermano explicó las diferencias entre ambas prótesis, habló sobre la inflamación, detalló cómo atraviesa la recuperación sin realizar esfuerzos físicos.

Coty Romero mostró en sus redes sociales el resultado de la cirugía de aumento de busto a la que se sometió la semana pasada. La exparticipante de Gran Hermano aseguró que está conforme con el cambio, aunque aclaró que todavía continúa el proceso de recuperación.

 

Para enseñar cómo quedó luego de la intervención, la correntina lució un top ajustado y respondió algunas de las consultas realizadas por sus seguidores. También explicó por qué eligió implantes de diferentes tamaños.

 

 

“Me encantan y no me arrepiento. Todavía están un poco inflamadas”, expresó. Según detalló, buscaba una modificación natural y adaptada a las características de su cuerpo.

 

Qué implantes eligió Coty Romero

 

Coty Romero indicó que recibió un implante de 225 centímetros cúbicos en el lado izquierdo y otro de 250 centímetros cúbicos en el derecho. La diferencia fue definida debido a una asimetría que tenía antes de la operación.

 

“Yo quería un cambio supernatural. Me puse 225 cc del lado izquierdo y 250 cc del derecho porque siempre tuve una lola más chiquita”, explicó.

 

La influencer también contó que los implantes no fueron colocados detrás del músculo. En su caso, eligió una intervención por debajo de las mamas, decisión que vinculó con el tiempo de recuperación.

 

Cómo atraviesa la recuperación

 

La operación duró menos de una hora, según relató Coty Romero. Días después, comenzó a retomar sus actividades cotidianas, aunque todavía debe evitar movimientos que impliquen fuerza.

 

 

“Fue todo muy fácil, rápido y ágil”, aseguró. Además, señaló que el dolor disminuyó con el paso de los días y que actualmente se siente más cómoda con la imagen que observa frente al espejo.

 

Antes de la cirugía, la correntina había compartido el proceso de selección de las prótesis. Luego mostró la salida del quirófano y, una semana más tarde, publicó el primer resultado.

 

“Siempre fui muy pro de sentirse cómoda con una misma. Me animé, me encantó y estoy muy feliz”, expresó. También recomendó que cualquier procedimiento estético sea realizado con profesionales capacitados.

Temas:

Coty Romero cirugía estética
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