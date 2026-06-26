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Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue embestido por un tren

La periodista y conductora tenía 54 años. El accidente ocurrió este viernes en un paso a nivel de San Isidro, cuando el automóvil que conducía fue impactado por una formación ferroviaria. La Justicia investiga las circunstancias del siniestro.

26 de Junio de 2026
Conmoción por el fallecimiento de la conductora.
Conmoción por el fallecimiento de la conductora.

REDACCIÓN ELONCE

La periodista y conductora tenía 54 años. El accidente ocurrió este viernes en un paso a nivel de San Isidro, cuando el automóvil que conducía fue impactado por una formación ferroviaria. La Justicia investiga las circunstancias del siniestro.

La periodista y conductora Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, cuando el automóvil Honda Civic que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa. Según las primeras informaciones, el vehículo habría intentado cruzar con la barrera baja.

El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y le provocó la muerte en el acto. En el lugar trabajaron bomberos, efectivos policiales y peritos, mientras que la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, que procura establecer cómo ocurrió el hecho.

 

Una trayectoria marcada por la televisión y la radio

 

Ernestina desarrolló una extensa carrera en los medios de comunicación y alcanzó gran popularidad como conductora de Mañanas Informales, ciclo que compartió con Jorge Guinzburg. También estuvo al frente de distintos programas de televisión y radio, donde combinó actualidad, entrevistas y entretenimiento.

 

En los últimos años, además de su labor profesional, habló públicamente sobre su salud mental y su lucha contra las adicciones. Con sus testimonios buscó promover la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.

Temas:

Ernestina Pais tren fallecimiento conductora
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