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Policiales Tras el fatal accidente ferroviario

Muerte de Ernestina Pais: qué dice el informe preliminar de la autopsia a la periodista

El informe preliminar determinó que la periodista falleció por las graves lesiones sufridas en el accidente ferroviario ocurrido en Acassuso. Además, se realizaron estudios toxicológicos para establecer si había consumido alcohol o drogas.

27 de Junio de 2026
Tras el fatal accidente ferroviario.
Tras el fatal accidente ferroviario. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

El informe preliminar determinó que la periodista falleció por las graves lesiones sufridas en el accidente ferroviario ocurrido en Acassuso. Además, se realizaron estudios toxicológicos para establecer si había consumido alcohol o drogas.

La autopsia de Ernestina Pais confirmó que la periodista y conductora murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente ferroviario ocurrido el viernes en Acassuso, partido de San Isidro. El informe preliminar fue incorporado a la causa judicial que investiga las circunstancias del siniestro.

Según el estudio forense, la conductora presentaba un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una contusión esplénica, lesiones compatibles con un impacto de alta energía como el registrado cuando una formación del Tren de la Costa embistió el vehículo que conducía.

 

La causa, caratulada como averiguación de causales de muerte, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Boulogne, dirigida por la fiscal Paula Hertrig.

Avanzan los peritajes

 

Durante la autopsia también se extrajeron muestras de ADN, sangre y orina que serán sometidas a estudios toxicológicos para determinar si la periodista conducía bajo los efectos de alcohol o drogas. Antes de esos análisis se realizará el examen del denominado "pool de vísceras", procedimiento habitual en este tipo de investigaciones.

 

El accidente ocurrió alrededor de las 19.25 del viernes, cuando el Honda City que manejaba Pais intentó atravesar el paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, pese a que las barreras estaban bajas, publicó Infobae. La formación ferroviaria impactó contra el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el lugar.

Cómo fue identificada

 

Al arribar a la escena, efectivos de la Policía Bonaerense constataron la muerte de la conductora, aunque inicialmente no pudieron identificarla debido a las graves lesiones que presentaba en el rostro y porque no encontraron documentación personal dentro del vehículo.

 

Ante la sospecha de que se trataba de Ernestina Pais, los policías se dirigieron al domicilio de su familia. Allí confirmaron que había salido de la vivienda y, al llamar a su teléfono celular, escucharon sonar el dispositivo desde el interior del automóvil siniestrado, lo que permitió establecer su identidad.

Temas:

Ernestina Pais Accidente Muerte fallecimiento
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