Separaron al agente involucrado en posible caso de maltrato en residencia infantil de Entre Ríos

Luego de la difusión de un video en redes sociales que mostraría un presunto episodio de maltrato en una residencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) de Viale, la subdirectora de Infancias del organismo, Noelia Buchholtz, confirmó que se activó el protocolo correspondiente, se apartó preventivamente al trabajador involucrado y se dio intervención a la Justicia.

En diálogo con medios de comunicación, la funcionaria remarcó que la prioridad fue resguardar al niño y llevar tranquilidad a la comunidad. "Primero quiero aclarar que el nene está bien. Recién lo vimos, está acompañado y contenido por el equipo técnico", afirmó.

Buchholtz indicó que tanto ella como la directora de Infancias, Ruth Penachini, viajaron desde Paraná hacia Viale para supervisar personalmente la situación. "Queríamos transmitir esta tranquilidad porque entendemos que había preocupación a partir de todo lo que trascendió", sostuvo.

"No vamos a ocultar nada"

La subdirectora explicó que la gestión adoptó medidas apenas tomó conocimiento del hecho y aseguró que existe una política de actuación inmediata ante cualquier situación que comprometa los derechos de niños y adolescentes.

"Somos una gestión que desde el momento uno no permitimos que esto suceda y, en la medida que tomamos conocimiento, realizamos todas las acciones pertinentes y necesarias para poner a resguardo al niño", expresó.

En ese sentido, enfatizó: "No vamos a guardar nada, no vamos a ocultar nada, vamos a accionar inmediatamente, como lo hicimos anoche, desde el momento uno en que nos enteramos".

La funcionaria explicó que el procedimiento comenzó con el análisis del video difundido y la identificación del promotor señalado. Aclaró, sin embargo, que no podía brindar mayores precisiones porque existe una denuncia judicial en trámite.

"Hay una denuncia en Fiscalía que tiene su curso y obviamente eso lo investigará la Justicia. Nosotros estaremos a disposición para enviar toda la documentación o el material que consideren necesario", manifestó.

El trabajador fue apartado preventivamente

Consultada sobre la situación laboral del agente involucrado, Buchholtz confirmó que fue separado de sus funciones mientras avanza la investigación.

"Fue la primera maniobra apenas tomamos conocimiento, que de hecho en todos los casos lo hacemos así. Hace un rato tuvimos entrevista con él, donde se le transmitió esta decisión", indicó.

La funcionaria reiteró que el principal objetivo del organismo es garantizar la protección integral de los niños alojados en las residencias provinciales y actuar con rapidez frente a cualquier denuncia.

Más de mil trabajadores y 34 residencias

Buchholtz informó que el COPNAF cuenta con 34 residencias en toda la provincia. De ellas, 15 dependen de la Subdirección de Infancias que encabeza, mientras que las restantes corresponden a adolescentes y están bajo otra área.

Además, señaló que el organismo reúne a más de mil trabajadores distribuidos en Entre Ríos.

"La realidad es que el volumen de gente que trabaja en pos del resguardo de los niños es mucha. Pueden llegar a pasar estas cosas. Lo que no dudamos como gestión es en hacer lo que corresponde para que eso no suceda más", concluyó.