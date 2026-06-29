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Policiales El conductor sufrió lesiones leves

Camión cargado con bolsas de polietileno volcó en la autovía Artigas

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana a la altura del kilómetro 212 de la Autovía José Gervasio Artigas. El tránsito permaneció parcialmente restringido mientras retiraban el vehículo.

29 de Junio de 2026
Siniestro vial en la Autovía 14
Siniestro vial en la Autovía 14

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana a la altura del kilómetro 212 de la Autovía José Gervasio Artigas. El tránsito permaneció parcialmente restringido mientras retiraban el vehículo.

Un camión con acoplado volcó durante la mañana de este lunes sobre la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 212, en jurisdicción de Ubajay. Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió lesiones de carácter leve y debió ser asistido en un centro de salud.

 

El hecho ocurrió en el carril con sentido de circulación Norte-Sur, donde intervinieron efectivos de la Comisaría de Ubajay.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el vehículo siniestrado era un camión Iveco con acoplado, cargado con bolsas de polietileno. Era conducido por un hombre de 36 años, domiciliado en Candela, provincia de Misiones, quien viajaba desde Posadas con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

 

Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del transporte y el rodado terminó volcando sobre la calzada.

 

Tras el accidente, el camionero fue trasladado al Centro de Salud de Ubajay, donde fue examinado por profesionales médicos que determinaron que presentaba lesiones leves.

Tránsito restringido

Como consecuencia del vuelco, la vía rápida de la autovía permaneció momentáneamente cortada para permitir las tareas de asistencia y remoción del vehículo.

Durante ese operativo, la circulación fue desviada por el carril restante hasta que finalizaron los trabajos y pudo normalizarse el tránsito.

Temas:

Ubajay Autovía 14 accidente de tránsito camión vuelco Entre Ríos
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