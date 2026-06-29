ARCA prorrogó hasta diciembre el alivio fiscal para importar bienes esenciales e insumos

ARCA prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la excepción de percepciones de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado para determinadas importaciones. La medida alcanza a bienes de primera necesidad y a insumos utilizados por micro, pequeñas y medianas empresas.

La extensión fue dispuesta a través de la Resolución General 5868/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La normativa modificó el vencimiento anterior, fijado para el 30 de junio, y mantuvo el beneficio durante todo el segundo semestre.

Las percepciones alcanzadas son pagos anticipados de Ganancias e IVA que se aplican al momento de la importación definitiva de bienes. La resolución no elimina los impuestos, sino que conserva la exclusión para las operaciones comprendidas en las normas vigentes.

Qué productos e importaciones alcanza la medida

La disposición mantiene el esquema establecido por la Resolución General 5.490, que excluyó de esos regímenes de percepción a determinadas importaciones de bienes de primera necesidad. El objetivo inicial de la medida fue reducir los anticipos tributarios aplicados a operaciones alcanzadas por la norma.

Además, sigue vigente la excepción para distintas clases de insumos requeridos por el sector productivo de las MiPyME. Para acceder a ese beneficio, las empresas deberán contar con el Certificado MiPyME vigente, tal como lo establece la regulación vinculada con el régimen.

De este modo, ARCA mantuvo sin cambios el tratamiento para dos grupos de importaciones: por un lado, productos de consumo considerados de primera necesidad y, por otro, insumos destinados a pequeñas y medianas firmas que integran procesos productivos.

Qué cambia hasta diciembre

La principal modificación es el plazo. La resolución reemplazó en los artículos de la norma anterior la fecha del 30 de junio por la del 31 de diciembre de 2026, por lo que el beneficio seguirá vigente hasta el último día del año.

En los fundamentos, ARCA señaló que la decisión responde a la continuidad de la política económica definida por la Administración Nacional. La medida comenzó a regir este lunes, con su publicación en el Boletín Oficial.

Para las empresas alcanzadas, la prórroga evita que vuelvan a aplicarse de inmediato las percepciones de IVA y Ganancias sobre esas operaciones de importación. La norma no incorporó nuevos sectores ni modificó las condiciones ya previstas para acceder a las excepciones.