Violencia en el fútbol: asesinaron a un policía de Santa Fe tras una final

Un policía de Santa Fe murió este domingo por la noche luego de resultar gravemente herido durante los incidentes registrados tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol, disputada en Carcarañá entre Club Atlético Carcarañá, conocido como Cremería, y Sportivo Las Parejas.

La víctima fue identificada como Eduardo Damián López, de 35 años, oriundo de Rosario e integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán. El efectivo formaba parte del dispositivo de seguridad montado para acompañar la salida del público una vez finalizado el encuentro.

Según la información preliminar, los disturbios se produjeron durante la desconcentración de los simpatizantes. En ese contexto, López sufrió una grave lesión en la zona del cráneo y fue asistido inicialmente en Carcarañá antes de ser trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en Rosario.

Murió horas después en Rosario

El policía de Santa Fe ingresó al HECA con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas. Pese a la atención recibida, su fallecimiento fue confirmado pasadas las 23 del domingo.

La mecánica exacta del ataque todavía es materia de investigación. Las primeras versiones indicaron que el agente habría sido agredido en medio de los incidentes y que sufrió una herida compatible con el impacto de un elemento metálico, aunque esa hipótesis deberá ser determinada por las pericias y las actuaciones judiciales.

El caso quedó bajo investigación de la Justicia santafesina, que busca establecer cómo se originaron los disturbios, identificar a quienes participaron de la agresión y precisar las responsabilidades de cada persona involucrada.

Cuatro personas demoradas

Hasta el momento, cuatro personas fueron demoradas en el marco de la causa. Los investigadores trabajan con testimonios de asistentes, registros del operativo policial y posibles imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido luego de la final.

La muerte del policía de Santa Fe generó repercusión en Roldán y Rosario, donde cumplía funciones de manera habitual. También se reforzó el despliegue en la zona de Carcarañá mientras continúan las diligencias judiciales.

El partido entre Cremería y Sportivo Las Parejas terminó así marcado por los incidentes fuera del estadio. La pesquisa permanece abierta y se aguardan resultados de pericias médicas y criminalísticas para avanzar con la calificación definitiva del hecho.