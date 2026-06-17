Murió un adolescente que recibió un pelotazo en el pecho durante un partido de fútbol  

El episodio ocurrió en una ciudad de Santiago del Estero durante un partido de fútbol que el menor de 15 años disputaba junto a unos amigos.
Un adolescente de 15 años murió durante un partido de fútbol recreativo que disputaba entre amigos en una cancha del barrio Primero de Mayo de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
El hecho se registró este martes por la tarde, cuando el chico recibió un pelotazo en la zona del tórax y segundos después se descompensó. Quienes estaban presentes intentaron asistirlo de inmediato, al mismo tiempo que solicitaban ayuda médica.
Debido a la gravedad del cuadro, Valentín D. fue trasladado en un vehículo particular al Centro Integral de Salud, donde ingresó sin signos vitales. A pesar del trabajo de los profesionales de guardia, no lograron reanimarlo.
De acuerdo con lo informado por Diario Panorama, la causa exacta del fallecimiento aún no fue confirmada de manera oficial. Las autoridades trabajan para determinar si el impacto recibido tuvo relación directa con el desenlace, y se aguardan los resultados de la autopsia ordenada en el marco de las actuaciones judiciales en curso.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Banda-Robles, junto con las autoridades policiales de la jurisdicción.
El menor jugaba en las inferiores del Club Sarmiento de La Banda, desde donde emitieron un mensaje de despedida: “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria. QEPD Valentín”.