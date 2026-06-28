Vendió su auto para viajar al Mundial y alentar a Messi: la historia del hincha argentino que se volvió viral

La pasión por la Selección Argentina volvió a dejar una historia que recorre las redes sociales. En las calles de Miami, un joven mendocino sorprendió al revelar que vendió su auto para poder viajar a Estados Unidos y acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

El protagonista de la historia fue Bruno, un hincha oriundo de Palmira, Mendoza, quien fue entrevistado por el creador de contenido Jota Alagastino mientras recorría los puntos de encuentro de los fanáticos argentinos.

"Me dijeron que hiciste una locura para estar acá", le comentó el tiktoker. Sin dudarlo, el joven respondió: "Vendí el auto para estar acá. ¿Qué te parece? Cagó el auto, a cara de perro, para venir a Miami".

El sacrificio para cumplir un sueño

Ante la sorpresa del entrevistador, Bruno explicó que el vehículo que decidió vender fue su Volkswagen Bora, con el objetivo de reunir el dinero necesario para costear el viaje y vivir de cerca el Mundial.

Lejos de mostrarse arrepentido, aseguró que nunca dudó de la decisión.

"No me calenté nada. ¿Qué te pensás? Por venir acá me c...a un huevo", afirmó entre risas, mientras era ovacionado por otros hinchas argentinos que seguían la entrevista.

El momento más celebrado llegó cuando le preguntaron cómo pensaba regresar a la Argentina después de desprenderse de su vehículo. Con humor, respondió: "Vuelvo en colectivo, moto o lo que venga".

Antes de finalizar la entrevista, aprovechó para enviar un saludo a su ciudad natal y expresar su deseo para la Selección: "Un saludo para Palmira, Mendoza. Estamos todos acá juntos. Ganamos la cuarta".

El video que explotó en TikTok

La espontaneidad del hincha rápidamente conquistó a miles de usuarios en las redes sociales. El video superó los 100.000 "Me Gusta" en pocas horas y generó cientos de comentarios de fanáticos que destacaron el sacrificio realizado para acompañar a la Selección Argentina en lo que muchos consideran el último Mundial de Lionel Messi.