Volcó una lancha en Santa Fe, lograron rescatar a tres personas y buscan intensamente a un hombre

Un hombre de unos 55 años era buscado este domingo en Santa Fe tras el vuelco de una lancha en la zona de Colastiné. El operativo se desplegó sobre el río luego de que se reportara que una embarcación con cuatro personas adultas a bordo se habría dado vuelta en cercanías del Club de Caza y Pesca.

La intervención comenzó durante la siesta, cuando la Subcomisaría 6ª tomó conocimiento de un presunto incidente náutico en la zona costera. A partir del aviso, la Central de Emergencias 911 dispuso la intervención de Prefectura Naval Argentina y el envío de una ambulancia para asistir a los ocupantes.

En un primer momento se informó que había dos personas desaparecidas. Sin embargo, con el avance del procedimiento fueron localizadas dos mujeres y un hombre, quienes recibieron asistencia médica. La búsqueda quedó concentrada en el cuarto integrante del grupo, que aún no pudo ser hallado.

Tres ocupantes fueron rescatados

De acuerdo con la información publicada por medios santafesinos, las cuatro personas navegaban en una embarcación que terminó hundiéndose tras el vuelco. Un vecino que se encontraba en la zona habría logrado rescatar a tres de los ocupantes antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Los sobrevivientes fueron trasladados para una revisión médica, mientras las fuerzas desplegaron embarcaciones y rastrillajes en el sector donde ocurrió el episodio. La zona señalada se encuentra en jurisdicción de Colastiné, a pocos kilómetros del Club de Caza y Pesca.

Hasta el momento no se informó oficialmente qué provocó el vuelco ni las condiciones en las que se produjo el accidente. Los investigadores intentan reconstruir la secuencia y determinar si hubo factores vinculados con la navegación, el estado del río o la embarcación.

El rastrillaje continúa cerca del puente

El operativo se concentraba en sectores próximos al puente, con participación de efectivos policiales, personal de Prefectura y agentes de la fuerza rural Los Pumas. También se solicitó una embarcación de apoyo para ampliar la búsqueda sobre el río Colastiné.

Desde la Unidad Regional I indicaron que los equipos continuaban abocados a localizar al hombre desaparecido y a reunir información sobre el hecho. Familiares de las personas involucradas también permanecían en la zona a la espera de novedades.

La búsqueda seguía en curso al cierre de esta nota. Las autoridades no habían difundido la identidad del hombre ni precisado cuánto tiempo llevaba desaparecido en el agua.