Entre Ríos logró la máxima calificación en transparencia fiscal y quedó entre las tres mejores

Entre Ríos fue incluida entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país, de acuerdo con el último Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, conocida como ASAP.

La provincia alcanzó los 100 puntos, la calificación máxima prevista por el relevamiento, y quedó dentro del Grupo I, denominado de cumplimiento estricto. En ese mismo nivel fueron ubicadas Córdoba y Santa Fe, las únicas jurisdicciones que reunieron la totalidad de los requisitos evaluados.

El informe analizó la información fiscal y presupuestaria publicada por los gobiernos provinciales adheridos al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. La medición tomó como referencia el cierre del ejercicio 2025 y fue realizada durante los primeros quince días de abril de este año.

Qué información evaluó el relevamiento

El índice considera la publicación del Presupuesto vigente, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, los gastos clasificados por finalidad y función, las partidas financiadas con endeudamiento especial, el stock de deuda pública y la planta de personal ocupada.

Para obtener los 100 puntos, las provincias debían contar con toda esa documentación publicada dentro de los plazos establecidos. El informe establece que el presupuesto puede aportar hasta 35 puntos, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento otros 25 y los restantes ítems completan la calificación máxima.

En el caso de Entre Ríos, ASAP consignó la publicación del Presupuesto 2026 y de los datos correspondientes a diciembre de 2025 sobre ejecución presupuestaria, gastos, deuda y personal estatal. El organismo precisó que la provincia, al igual que Córdoba y Santa Fe, repitió la puntuación máxima respecto de la medición anterior.

El resultado nacional y las diferencias entre provincias

El promedio nacional del índice se ubicó en 70,9 puntos, por debajo de los 74,3 registrados en el informe de septiembre de 2025. La comparación con marzo del año pasado muestra una caída de 6,8 puntos, según indicó ASAP en sus conclusiones.

Detrás del grupo de cumplimiento estricto quedaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán, con 90 puntos. Esas jurisdicciones publicaron la mayor parte de los datos requeridos, aunque no contaban con información actualizada sobre la planta de personal.

El informe ubicó a Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones en el nivel de cumplimiento intermedio. En tanto, Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego integraron el grupo de cumplimiento bajo. La Pampa y San Luis no fueron incorporadas al análisis por no estar adheridas al régimen federal.