Frigerio reivindicó las reformas de su gobierno y llamó a su gabinete a “defender activamente” la gestión

Frigerio reivindicó las reformas de su gobierno durante una reunión de gabinete ampliado. Repasó cambios en jubilaciones, OSER, educación y obra pública, ratificó la relación con Nación y pidió a sus funcionarios explicar y defender el rumbo de la gestión.
Frigerio reivindicó las reformas de su gobierno este viernes durante una reunión de gabinete ampliado, en la que repasó los principales cambios impulsados por la gestión provincial, destacó los resultados alcanzados y convocó a sus funcionarios a profundizar el trabajo y defender públicamente el rumbo adoptado.
El gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que los avances conseguidos no debían naturalizarse y puso como ejemplo el pago en término de salarios y jubilaciones en un escenario marcado por la caída de los ingresos públicos. “No podemos acostumbrarnos a los logros, porque si nos acostumbramos, de alguna manera no los estamos poniendo en valor frente a la sociedad”, afirmó.
Durante el encuentro, repasó las modificaciones aplicadas en áreas sensibles del Estado. Entre ellas enumeró el ordenamiento de la obra social provincial OSER, la reforma del sistema previsional, la centralización de la compra de medicamentos y los cambios en los comedores escolares. También destacó los resultados provinciales en las evaluaciones Aprender y la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Las resistencias a las reformas y la relación con Nación
Frigerio consideró que buena parte de las reformas debieron avanzar frente a resistencias políticas y sectoriales. “Siempre que queremos implementar una reforma hay una reacción natural en contra, casi cultural”, señaló. En ese sentido, aseguró que también existieron sectores que se opusieron porque, según su interpretación, los cambios afectaron intereses concretos.
“Vamos a recibir críticas de aquellos que tienen enorme dificultad para aceptar cambios y transformaciones y, sobre todo, de aquellos que se aprovechaban en beneficio propio de la situación anterior”, agregó el mandatario al plantear su mirada sobre los cuestionamientos recibidos.
Respecto del vínculo con el gobierno nacional, ratificó una política de cooperación institucional basada, según explicó, en los intereses de Entre Ríos. “Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, independientemente de los gustos, porque de esa manera les va a ir mejor a todos los entrerrianos”, expresó.
El acuerdo por la Caja y la preparación ante El Niño
En ese marco, Frigerio destacó el acuerdo por 120.000 millones de pesos para financiar la Caja de Jubilaciones y mencionó los avances en las primeras concesiones de rutas nacionales que atraviesan territorio entrerriano.
Otro de los ejes abordados durante el gabinete ampliado fue la preparación provincial ante un eventual impacto del fenómeno de El Niño. El gobernador explicó que se trabajaba de manera coordinada en salud pública, infraestructura y protección de la población, con participación de municipios, comunas, la Policía de Entre Ríos y las Fuerzas Armadas.
“No para ganarle al fenómeno climático, porque no le vamos a ganar, sino para que cuando llegue con toda su fuerza sepamos y estemos tranquilos de que hicimos todo lo humanamente posible para amortiguar ese impacto en la sociedad”, remarcó.
Las prioridades para la próxima etapa
De cara a los próximos meses, Frigerio planteó como prioridades continuar con las mejoras en la calidad de la salud y la educación y avanzar en infraestructura para elevar la competitividad provincial. Entre los objetivos fijados mencionó intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales y renovar el equipamiento de Vialidad Provincial.
Hacia el cierre, el mandatario puso el foco en la comunicación de las medidas adoptadas y reclamó un papel más activo de todo el equipo. “La defensa de los logros no es patrimonio de algunos funcionarios. Tiene que haber 400 funcionarios en las redes, en los medios, en las radios de los pueblos, defendiendo la gestión, el rumbo y el norte”, afirmó.
Finalmente, convocó a sus colaboradores a “ponerse la camiseta y salir a la cancha” para explicar las transformaciones. Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani coincidió en que los cambios generaban resistencias y sostuvo que quienes integraban el gobierno debían salir de su “zona de confort” para mejorar la gestión.