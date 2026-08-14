Más de 1.000 mujeres accedieron al programa preventivo de OSER y Cemener

Más de 1.000 mujeres accedieron al programa de prevención de OSER y Cemener, donde ya se realizaron 1.792 estudios. La iniciativa concentra controles ginecológicos y diagnósticos en un mismo circuito para reducir trámites y facilitar la detección temprana.
El programa integral de Prevención para la Salud de la Mujer de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), que se lleva adelante en el Centro de la Mujer de Cemener, tiene como objetivo facilitar el acceso a los controles preventivos mediante un circuito centralizado que permite optimizar los tiempos y reducir la cantidad de trámites.
El Cemener cuenta con espacios específicos para una atención integral: consultorio ginecológico equipado, salas de mamografía, densitometría y ecografía, además de boxes individuales y áreas de recepción exclusivas. Desde su lanzamiento, 1.000 mujeres ya accedieron al programa y se han realizado más 1.792 estudios.
La Obra Social de Entre Ríos busca ampliar la cobertura preventiva, reducir las barreras de acceso y promover la realización periódica de controles. De esta manera, se consolida un modelo de atención que prioriza la detección temprana y el cuidado integral de la salud de las mujeres, demostrando que, cuando la prevención se transforma en una política institucional sostenida, los resultados llegan.
Cómo acceder
Las afiliadas interesadas pueden gestionar su turno mediante WhatsApp. En el menú inicial deberán seleccionar la opción correspondiente al "Programa Centro de la Mujer: OSER", donde se detallan los pasos para acceder al circuito de estudios preventivos.
A diferencia de los procesos tradicionales, que suelen estar fragmentados, el programa centraliza la experiencia de la paciente. Este enfoque permite reducir tanto el estrés de las afiliadas como el tiempo que deben destinar a la realización de los distintos estudios.