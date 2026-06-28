Trágico vuelco en Santa Fe: murieron dos jóvenes y otros cuatro resultaron heridos

Dos jóvenes murieron y otras cuatro personas resultaron heridas tras el vuelco de un automóvil ocurrido durante la madrugada de este sábado sobre la ruta provincial 26, en las afueras de Casilda, provincia de Santa Fe.

El siniestro se registró alrededor de las 5, cuando un Peugeot 208 en el que viajaban seis amigos regresaba hacia la localidad de Carcarañá luego de haber

pasado la noche en un boliche de Casilda.

Dos víctimas fatales

Las víctimas fueron identificadas como Lola, de 17 años, y Ramiro, de 24. La adolescente falleció en el lugar debido a la violencia del impacto, mientras que el joven fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a un centro de salud, donde murió horas después como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Los otros cuatro ocupantes del vehículo, oriundos de las localidades santafesinas de Zavalla y Pérez, resultaron con heridas de distinta consideración.

Investigan las causas del accidente

De acuerdo con las primeras pericias, el conductor habría perdido el control del automóvil al ingresar a una curva de la ruta.

Tras despistarse, el vehículo dio varios tumbos sobre la banquina. Los investigadores analizan si circulaba a una velocidad elevada al momento del siniestro.

Como consecuencia del vuelco, varios ocupantes salieron despedidos del automóvil, mientras que uno de ellos quedó atrapado entre los restos del vehículo y debió ser rescatado por los equipos de emergencia.

Amplio operativo de rescate

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Casilda, personal del servicio de emergencias médicas, efectivos de la Unidad Regional IV de la Policía de Santa Fe y equipos sanitarios.

Los cuatro sobrevivientes fueron trasladados inicialmente al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, ambos de Casilda. Debido a la gravedad de dos de los pacientes, posteriormente fueron derivados en helicóptero al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.

La Justicia continúa con las pericias para determinar la mecánica del accidente y establecer las causas que provocaron el fatal vuelco.