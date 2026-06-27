Tragedia en Misiones: huía tras amenazar a su expareja y provocó un choque que dejó tres muertos

El joven de 18 años era buscado por una causa de violencia de género y había sustraído una camioneta. Durante la huida embistió un camión detenido sobre una ruta de Misiones. El choque dejó tres muertos y un herido de gravedad.
El joven que escapó tras amenazar a su expareja y murió en un choque protagonizó una trágica secuencia que terminó con tres personas fallecidas y otra gravemente herida en la provincia de Misiones. El hecho ocurrió este sábado sobre la Ruta Costera N.º 2, cuando la camioneta que conducía impactó contra un camión detenido por un desperfecto mecánico.
La investigación indicó que el conductor, identificado como Jonas Cristian Chiluk, de 18 años, era buscado por una causa de violencia de género y por el robo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina. El vehículo había sido sustraído horas antes en Campo Viera, luego de que presuntamente amenazara de muerte con un arma blanca a su expareja, también de 18 años, y a la madre de la joven.
Tras apoderarse de la camioneta, el joven huyó por la Ruta Nacional 14. Durante el recorrido publicó estados de WhatsApp en los que se lo observaba conduciendo y expresando presuntas intenciones de quitarse la vida, material que fue incorporado a la investigación judicial.
La huida y el choque fatal
Cerca de las 6, la camioneta fue detectada en una estación de servicio de Leandro N. Alem, donde su conductor cargó combustible y se retiró sin pagar. A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas, la Policía confirmó que se trataba del vehículo denunciado como robado.
La persecución concluyó alrededor de las 8.30, en el kilómetro 18 de la Ruta Costera N.º 2, en Tres Capones. Allí, la Toyota Hilux embistió un camión Iveco con acoplado, cargado con raleo de pino, que permanecía detenido sobre la calzada por un desperfecto mecánico mientras tres hombres realizaban tareas de reparación.
Como consecuencia del violento impacto murieron en el lugar Chiluk y uno de los trabajadores, cuya identidad aún no había sido establecida oficialmente. Además, Yovani Maidana falleció posteriormente en el Hospital de Apóstoles, mientras que Alejandro Bernac, de 29 años, permanecía internado en estado crítico.
Continúa la investigación
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, el médico policial y personal de las dependencias jurisdiccionales para realizar las pericias correspondientes, publicó Misionesonline.
La Justicia continuaba con las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro, completar la identificación de una de las víctimas fatales y establecer todos los detalles de la secuencia que comenzó con un episodio de violencia de género y culminó en una tragedia vial.