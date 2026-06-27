Chocaron un colectivo y un auto en transitada esquina céntrica de Paraná

Un colectivo impactó desde atrás a un Peugeot 308 en la intersección de Gualeguaychú y Belgrano. No hubo personas lesionadas y se dio intervención al personal de tránsito.
El choque entre un colectivo y un auto movilizó este sábado a personal policial que realizaba operativos de prevención y seguridad. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Gualeguaychú y Belgrano y dejó únicamente daños materiales.
Según se informó, el hecho involucró a un Peugeot 308 conducido por un hombre que circulaba por calle Gualeguaychú. Al detenerse en el semáforo, el vehículo fue impactado desde atrás por un colectivo de la empresa San José.
Intervino personal de tránsito
Como consecuencia del choque, ambos rodados registraron daños materiales, aunque afortunadamente ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.
Tras la intervención policial en el lugar, se dio participación al personal de tránsito municipal, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro vial.