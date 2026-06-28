Industria autopartista: caída de casi un 9% y recorte de personal en casi la mitad de las empresas

La industria autopartista registró una caída del 8,9% durante el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado. El retroceso estuvo vinculado con una menor producción de vehículos, bajas en las exportaciones y un impacto directo sobre el empleo dentro de las empresas del sector.

El informe fue elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, AFAC, y mostró que la situación se profundizó en abril. Ese mes, la actividad autopartista descendió 14,7% frente a marzo, con resultados negativos tanto en la comparación mensual como interanual.

Uno de los principales factores fue la producción de vehículos, que acumuló una baja interanual del 18,6% en los primeros cuatro meses del año. En ese período se fabricaron 129.867 unidades, mientras que solo entre marzo y abril la producción cayó 10,1%.

Exportaciones y reposición, también en baja

La industria autopartista también sintió el retroceso en las ventas al exterior. Las exportaciones de piezas y componentes bajaron 9,2% en el primer cuatrimestre respecto del mismo período de 2025, según los datos relevados por AFAC.

El mercado de reposición, medido a partir de la evolución de la venta de combustibles, mostró una caída interanual más moderada, del 0,3%. Sin embargo, el descenso se acentuó al comparar abril con marzo, cuando la baja fue de 4,4%.

El informe indicó además que la utilización de la capacidad instalada llegó al 56,1% en abril. Ese porcentaje quedó por debajo del promedio de la industria en general, que durante el mismo mes se ubicó en 61,6%.

El impacto sobre el empleo

La caída de la actividad se trasladó al nivel de ocupación de las empresas. Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina, citado por AFAC, señaló que el 48,9% de las firmas autopartistas redujo personal en abril frente a marzo.

En contraste, el 40,4% informó que mantuvo sin cambios su plantilla, mientras que apenas el 10,6% registró incorporaciones. Los datos se suman a la pérdida de 4.100 puestos de trabajo que el sector acumuló durante 2025, equivalente a una baja del 7,7% respecto de 2024.

Ante la menor actividad, algunas compañías comenzaron a adoptar medidas para ajustar su estructura productiva. El informe relevó reducción de turnos laborales en el 9,4% de las empresas, adelanto de vacaciones en el 9,1% y suspensiones de personal en el 8,8%.

La evolución de la industria autopartista dependerá, en buena medida, de la recuperación de la producción automotriz y de la demanda tanto en el mercado interno como en el externo.