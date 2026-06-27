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Economía Trabajo en casas particulares

Sueldo de empleadas domésticas: cuánto cobran por hora y por mes desde julio

Entró en vigencia una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares. Los incrementos alcanzan a todas las categorías contempladas por la Ley 26.844 y también incorporan parte de la suma no remunerativa al salario básico.

27 de Junio de 2026
Empleada doméstica tienen aumento en julio.
Empleada doméstica tienen aumento en julio. Foto: Iprofesional.

Entró en vigencia una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares. Los incrementos alcanzan a todas las categorías contempladas por la Ley 26.844 y también incorporan parte de la suma no remunerativa al salario básico.

El sueldo de empleadas domésticas en julio de 2026 registró una nueva actualización como parte del esquema de incrementos escalonados dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La suba, oficializada mediante la Resolución 4/2026, alcanza a todos los trabajadores comprendidos en la Ley 26.844 e incorpora al salario básico una parte de la suma no remunerativa que se abonaba hasta el momento.

 

El aumento corresponde al cuarto tramo del acuerdo salarial iniciado en abril. Tras las subas del 1,8% en abril, 1,6% en mayo y 1,5% en junio, desde julio se aplica un incremento adicional del 1,4%, calculado sobre los valores del mes anterior.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Cuánto cobran las empleadas domésticas

 

Para el personal de tareas generales, los salarios mínimos quedaron establecidos en $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro. Los sueldos mensuales ascienden a $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.

 

En el caso de los supervisores, los valores son de $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales con retiro, mientras que sin retiro alcanzan $4.829,13 por hora y $612.673,11 por mes.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Para el personal de tareas específicas, los mínimos son de $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales con retiro, y $4.597,18 por hora y $571.426,17 sin retiro.

 

Salarios por categoría

 

Los caseros, que trabajan bajo la modalidad sin retiro, perciben un mínimo de $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

 

En tanto, quienes realizan asistencia y cuidado de personas cobran $3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes con retiro, mientras que sin retiro los valores ascienden a $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

 

Las escalas representan los salarios mínimos obligatorios para todo el país y constituyen el piso que deben respetar los empleadores según la categoría laboral y la modalidad de prestación del servicio.

Temas:

empleada doméstica julio 2026
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