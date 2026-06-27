Se elevan a 1.430 los muertos por los terremotos en Venezuela y continúa la búsqueda de sobrevivientes

La cifra de víctimas fatales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles ascendió a 1.430, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate de personas que permanecen atrapadas bajo los escombros, principalmente en el estado costero de La Guaira, el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Los equipos de emergencia siguen trabajando contrarreloj entre edificios colapsados y estructuras dañadas, con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Las autoridades mantienen desplegados efectivos de rescate, bomberos, fuerzas de seguridad y personal sanitario en las zonas devastadas.

Ayuda para miles de familias

El Gobierno venezolano informó este sábado que ya distribuyó 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira para asistir a más de 69.000 familias afectadas por la tragedia.

La ayuda humanitaria busca atender las necesidades básicas de quienes perdieron sus viviendas o permanecen en refugios temporales mientras continúan las tareas de remoción de escombros.

Las autoridades aseguraron que el operativo de asistencia continuará durante los próximos días debido a la magnitud de los daños ocasionados por el desastre.

La preocupación por los niños

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que los menores representan uno de los grupos más vulnerables tras los terremotos.

El organismo señaló que, además del riesgo de sufrir lesiones, muchos niños podrían quedar separados de sus familias por el fallecimiento de sus padres o como consecuencia de los desplazamientos provocados por la emergencia.

Según estimaciones de UNICEF, alrededor de 3,9 millones de niños y niñas viven en las zonas afectadas por los terremotos, por lo que ya se encuentra preparando el envío de ayuda humanitaria específica para atender sus necesidades.

Continúan las tareas de rescate

A varios días de los terremotos, las labores de rescate continúan siendo la prioridad de las autoridades venezolanas, mientras la cifra de víctimas fatales sigue aumentando y miles de personas permanecen afectadas por la destrucción de viviendas e infraestructura.

Los equipos de emergencia mantienen la búsqueda entre los edificios derrumbados, especialmente en La Guaira, donde se concentró el mayor impacto de los movimientos sísmicos.