La historia de amor que sobrevivió a los escombros: “Le contaré cómo la salvaste”

La madre que salvó a su hija en el terremoto de Venezuela se convirtió en uno de los símbolos más conmovedores de la tragedia que dejó cientos de muertos y miles de heridos. Andrea falleció tras proteger con su cuerpo a su pequeña durante el derrumbe del edificio en el que ambas se encontraban, mientras que la niña fue rescatada con vida entre los escombros.

Cuando los equipos de rescate lograron acceder al lugar, hallaron una escena que resumía el instinto de protección de la mujer. Andrea había utilizado su cuerpo como escudo para resguardar a su hija durante el colapso provocado por el doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio.

Con el paso de los días, el dolor encontró voz en Héctor Bello, pareja de Andrea y padre de la niña. En una publicación en redes sociales le rindió homenaje y prometió mantener vivo su recuerdo.

"Le contaré cómo la salvaste"

"Siempre vas a ser nuestra heroína favorita, mami. Me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas. Le contaré la historia de cómo la salvaste… cómo diste tu propia vida por nuestra hija… que fuiste una mujer valiente, que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste", escribió.

En otro mensaje, expresó el profundo dolor que atraviesa: "¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella… y yo no estuve en ese momento para hacer nada?… dame fuerzas tú ahora porque no doy más".

La pequeña permanece internada, fuera de peligro. Algún día, cuando pueda comprender lo ocurrido, conocerá la historia de la decisión que tomó su madre en sus últimos segundos de vida: quedarse bajo los escombros para que ella pudiera sobrevivir, publicó NA.