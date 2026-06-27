Balacera en un barrio de Paraná: detuvieron a dos jóvenes y secuestraron escopetas

REDACCIÓN ELONCE
Una denuncia al 911 por detonaciones de arma de fuego derivó en un operativo policial que permitió detener a dos sospechosos, secuestrar dos escopetas calibre 12 y una importante cantidad de cartuchos. Una vecina denunció daños en su vivienda.
La balacera en un barrio de Paraná motivó un importante operativo policial durante la noche del viernes, luego de que una vecina denunciara detonaciones de arma de fuego y daños ocasionados por un proyectil en el motor de su equipo de aire acondicionado. Como resultado del procedimiento, fueron demorados dos jóvenes, de 17 y 21 años.
El hecho ocurrió en la intersección de calles Croacia Sur y 1284, donde personal policial acudió tras un llamado al 911. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la denunciante, quien señaló que un disparo había impactado contra su vivienda.
Las cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar a dos hombres que se ocultaban en el ingreso de la casa antes de que se escucharan las detonaciones. Con esa información, se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones.
Secuestraron armas y cartuchos
Durante el rastrillaje, los policías localizaron y demoraron a los dos sospechosos. Mientras continuaban buscando a un tercer involucrado que logró escapar, hallaron cartuchos de escopeta en un terreno baldío cercano.
En ese mismo lugar, un hombre entregó de manera voluntaria dos escopetas calibre 12 y una importante cantidad de cartuchería, elementos que fueron secuestrados para ser sometidos a las pericias correspondientes.
Por disposición de la fiscalía de turno, el joven de 21 años fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, mientras que el adolescente de 17 años quedó a disposición de la Fiscalía de Menores y fue derivado a la División Minoridad. A ambos se les ordenó la realización de un dermotest.