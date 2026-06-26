La esposa de un futbolista murió al proteger a su beba tras el terremoto en Venezuela

El futbolista venezolano Héctor Kike Bello, defensor del Marítimo de La Guaira de segunda división, confirmó el trágico fallecimiento de su esposa, Andrea, a través de sus redes sociales. El deportista reveló que la mujer usó su propio cuerpo para resguardar a su hija, Alana, de un año y ocho meses, en medio de los terremotos que azotaron a Venezuela y murió mientras la protegía. La bebé sobrevivió y fue rescatada de los escombros del edificio derruido, publicó Clarín.

"Andrea, ¿cómo le explico a nuestra hija que diste tu vida para salvar la suya y que yo no estuve allí en ese momento para hacer nada?", expresó Bello en el comienzo del extenso posteo en su cuenta de Instagram, donde reveló la desgarradora noticia.

Bello expresó su dolor en redes por la muerte de su esposa (Foto: Instagram/@hectorbello_02)

La torre donde vivían en el estado de La Guaira quedó destruida tras el doblete sísmico. Los equipos de emergencia localizaron el cuerpo de la joven madre entre los escombros, sin signos vitales. La pequeña estaba debajo de ella y sobrevivió al colapso de la estructura.

"Nos dejaste solos en la pelea, mamá. Estoy completamente solo con nuestra hija. Dame fuerzas ahora porque no puedo soportarlo más. Me estoy desangrando sin tener heridas; estoy respirando, pero no tengo aire en mis pulmones; estoy despierto, pero no siento nada", expresó consternado y en shock por la tragedia.

"Siempre serás nuestra heroína favorita, mamá. Me aseguraré de que nuestra bebé recuerde lo maravillosa que eras, cuánto la amabas, le contaré la historia de cómo la salvaste, cómo diste tu vida por nuestra hija, cómo fuiste una mujer valiente que, incluso en tu último aliento, nunca la abandonó", comentó desolado.

Sobre el estado de salud de su pequeña hija, reveló que está fuera de peligro y estable en un hospital de La Guaira. Incluso compartió dos fotografías donde se pudo ver a la bebé con una venda en el brazo y un ojo golpeado mientras su tía la sostenía en brazos.

Hécto Bello contó que su esposa murió al proteger a su beba en los terremotos. (Foto: Instagram/@hectorbello_02)

El futbolista contó que él no estaba en el edificio en el momento del derrumbe y que está tratando de llegar al centro médico para poder abrazar a su hija, a quien pronto le darán el alta.

Compartió varias fotos de su esposa y postales familiares en sus historias para rendirle homenaje y le rogaba fuerzas para atravesar este duelo.

Su publicación se llenó de mensajes de aliento por parte de sus 24.000 seguidores y miles de colegas le dieron el sentido pésame. En los comentarios, a su vez, todos le enviaron fuerzas para que pueda mantenerse en pie y se refugie en el milagro de la supervivencia de su hija.

Bello, de 28 años, hizo su carrera deportiva en el Zulia FC, equipo de fútbol profesional de la Primera División de Venezuela, con sede en Maracaibo, fundado en 2005 y desaparecido en 2022 tras vender su cupo a otro club. Actualmente juega en la posición de defensa central del Marítimo de La Guaira.

Bello confirmó que su hija está bien. (Foto: Instagram/@hectorbello_02)

Las devastadoras cifras de los terremotos en Venezuela

Los terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela han dejado hasta ahora el saldo fatal de 589 muertos y 2.980 heridos según los registros oficiales del Ministerio de Salud, reportados el viernes 26 de junio. Sin embargo, fuentes extraoficiales calculan cerca de 40.0000 personas desaparecidas.

El miércoles 24 de junio por la tarde se sintieron dos sismos, de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, en la localidad de Morón, a 168 kilómetros al oeste de Caracas.

Luego de los dos sismos más fuertes, de se han registrado unas 30 réplicas, precisó la presidente encargada Delcy Rodríguez.

Estos terremotos se encuentran entre los más fuertes que han sacudido Venezuela en más de un siglo. Los antecedentes se remontan al temblor de San Narciso en 1900, que tuvo una magnitud 7,6 y el terremoto de Sucre de 2018 una magnitud de 7,3.