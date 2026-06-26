“Sigo buscando a mi familia”, el desesperado pedido del futbolista argentino en Venezuela

Tras los devastadores terremotos en Venezuela, Lucas Trejo, el futbolista argentino oriundo de Córdoba sigue buscando desesperadamente a su familia. El defensor de 38 años, que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, volvió a pedir ayuda en redes sociales para encontrar a su esposa y a sus dos hijos.

“Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia”, escribió en un breve comunicado. El jugador también renovó el pedido que sostuvo durante estas horas de angustia. “Por favor no dejen de orar por ellos”, agregó en el mensaje.

Su familia se encontraba en Playa Grande, una de las zonas golpeadas por los sismos. Según contó el propio Trejo, el edificio donde vivían colapsó tras los movimientos que sacudieron la región.

Al momento del desastre, el cordobés estaba concentrado en la capital venezolana junto a su equipo. Debía disputar un partido de la copa local ante Deportivo Miranda en el Estadio Brígido Iriarte.

“El edificio donde vivían ya no existe más”

Ricardo Ardiles, cuñado de Trejo, relató la angustia que atraviesa la familia y aseguró que las novedades son escasas debido a las dificultades de comunicación en la región afectada.

“Noticias son muy pocas, lamentablemente, porque no hay luz ni señal. Es una verdadera zona de catástrofe”, explicó.

Trejo se encontraba disputando un partido de fútbol en Caracas cuando ocurrieron los terremotos. Su esposa, Yanina Maranella, y los dos hijos de la pareja permanecían en el departamento familiar ubicado en La Guaira, ciudad costera que sufrió algunos de los mayores daños.

Según relató Ardiles, apenas tomó conocimiento de la tragedia, el jugador viajó de inmediato hacia la zona afectada.

“Cuando llegó encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más”, contó.

La familia residía en un complejo de torres residenciales de La Guaira, una ciudad con alta densidad poblacional y numerosos edificios ubicados frente al mar. Tras el colapso de varias estructuras, las tareas de rescate se volvieron extremadamente complejas.

Pese a la falta de información concreta, los familiares mantienen una esperanza.

“Tenemos la esperanza de que hayan salido del edificio o que hayan sido trasladados a algún hospital y todavía no se haya podido establecer contacto”, señaló Ardiles.

Las dificultades operativas que enfrenta el rescate aumentan la incertidumbre. Según explicó, los equipos especializados son insuficientes frente a la magnitud del desastre y, en muchos casos, son los propios vecinos, voluntarios y compañeros de equipo de Trejo quienes colaboran en la remoción de escombros.

“Lucas estuvo buscando durante toda la noche y gran parte del día. Sabemos que incluso viajó nuevamente a Caracas, aunque no hemos podido confirmar por qué motivo”, agregó en diálogo con Cadena 3.

Por ahora, la familia sigue aferrada a la posibilidad de que la mujer y los niños hayan sido evacuados a un centro asistencial sin posibilidad de comunicarse.

La historia del futbolista cordobés se transformó en uno de los casos más conmovedores surgidos tras los terremotos que golpearon a Venezuela y refleja el drama de cientos de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos entre los escombros de La Guaira.