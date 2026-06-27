Motociclista sufrió grave traumatismo de cráneo en Victoria y fue derivado a Paraná

Un joven de 23 años perdió el control de su moto y cayó sobre la cinta asfáltica. Debido a la gravedad de las lesiones en la cabeza, fue derivado desde el hospital de Victoria al Hospital San Martín de Paraná.
Un motociclista accidentado en Victoria sufrió un grave traumatismo de cráneo luego de perder el control de la moto que conducía sin casco protector y caer sobre la cinta asfáltica. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivado al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención especializada.
El siniestro ocurrió alrededor de las 21.30 del viernes en calle San Miguel, entre Italia y Mitre. Personal de la Sección 911 y Videovigilancia acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un accidente de tránsito.
Por causas que se investigan, el joven de 23 años, que conducía una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos, perdió el control del rodado y cayó. En principio, los efectivos no constataron la participación de otro vehículo en el hecho.
Investigan las causas del siniestro
Tras el accidente, una ambulancia del servicio de emergencias trasladó al motociclista al hospital local. Allí, los médicos diagnosticaron un traumatismo de cráneo grave y resolvieron su derivación al Hospital San Martín de Paraná debido a la complejidad de las lesiones.
En el lugar del hecho trabajó personal de la División Policía Científica, con conocimiento de la Unidad Fiscal de turno. Además, se secuestró la motocicleta y se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.