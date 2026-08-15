Un joven murió tras el choque entre un auto y un camión: regresaba del velorio de su hermana

El auto en el que iba la víctima fatal

Un joven de 29 años murió en un trágico accidente en la autovía 19, en el límite entre Córdoba y Santa Fe. El hecho provocó gran conmoción por un detalle estremecedor: la víctima volvía del velorio de su hermana cuando el auto en el que viajaba impactó contra un camión que transportaba garrafas.

En el coche también viajaban su papá, de 77 años, quien resultó gravemente herido, y su hermano, que iba al volante y resultó ileso. En las últimas horas, trascendió el testimonio de Javier Díaz, el Jefe de Bomberos de Frontera, que asistió a la familia tras el lamentable suceso.

Francisco viajaba en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis Gómez, y su hermano Diego Gómez. Según informaron medios locales, los tres habían ido a despedir a una hija de Luis y volvían a Córdoba cuando, por causas que se investigan, el auto impactó contra un camión cargado con garrafas de gas.

El siniestro se produjo sobre la mano de la autovía que conduce hacia Córdoba. El camión involucrado era conducido por un hombre oriundo de Frontera.

Como resultado del impacto, Francisco Gómez murió en el lugar. Su hermano Diego, que iba al volante, resultó ileso, mientras que Luis Gómez, conocido en el rubro gastronómico de Río Tercero, sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado.

La familia Gómez había viajado a Santa Fe para despedir a una de sus integrantes y, en el regreso, se vio envuelta en este accidente fatal. La noticia conmocionó a la comunidad de Río Tercero, donde tanto Francisco como su padre eran muy conocidos.

Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del choque.

Otro fatal accidente

Nueve horas más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes, otro siniestro fatal en la misma autovía y casi a la misma altura, en Josefina.

En este caso, ocurrió en el kilómetro 122 a sólo cuatro de distancia de donde colisionaron más temprano el Citröen con el camión de gas.

Allí una mujer que iba en una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban cuatro personas de la provincia de Córdoba murió tras impactar contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales, según informó ElDoce TV.

Igual que el accidente anterior. La víctima fatal iba de acompañante. Según informaron fuentes policiales, los tres tripulantes restantes de la camioneta resultaron ilesos.