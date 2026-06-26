Nueva York inauguró la "Argentina Way": dónde está la calle que homenajea al país en Manhattan

La ciudad de Nueva York incorporó oficialmente una nueva denominación a su mapa urbano: "Argentina Way", nombre que desde ahora identifica de manera permanente la cuadra de la Calle 56 de Manhattan donde funciona el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina.

La iniciativa fue impulsada por el Consulado argentino y aprobada por el New York City Council, con el objetivo de reconocer los casi 80 años de presencia diplomática argentina en esa sede y anticipar el aniversario que se celebrará en 2027.

Un reconocimiento a la comunidad argentina

El acto de inauguración estuvo encabezado por el canciller Pablo Quirno, junto al cónsul general, embajador Gerardo Díaz Bartolomé, y contó con la participación de autoridades estadounidenses, representantes del cuerpo consular, empresarios, referentes culturales y miembros de la comunidad argentina.

Créditos: Sergio Llamera y Cush Agui

Durante la ceremonia, las autoridades coincidieron en señalar que la nueva denominación constituye una muestra permanente de la amistad entre Argentina y la ciudad de Nueva York, además de reconocer el aporte de la comunidad argentina al desarrollo económico, cultural y social de la ciudad.

"Un reconocimiento permanente"

El embajador Gerardo Díaz Bartolomé destacó el valor simbólico de la iniciativa. "La designación representa un reconocimiento permanente a la histórica presencia de la Argentina en Nueva York y a la amistad que une a ambos países".

Además, explicó que la inauguración forma parte de las actividades preparatorias rumbo al 80° aniversario de la presencia del Consulado argentino en la ciudad.

Quirno: "No inauguramos solamente un cartel"

Por su parte, el canciller Pablo Quirno sostuvo que la incorporación de "Argentina Way" al callejero neoyorquino también pone en valor el trabajo que realiza el

Consulado en la promoción del comercio, las inversiones, el turismo, la cultura y la innovación.

Durante su discurso afirmó que el Consulado continuará siendo un punto de referencia para los argentinos que viven o visitan la ciudad. "Argentina Way será ahora un nuevo punto de encuentro. Un cartel, sí. Pero también un símbolo de presencia, orgullo y continuidad."

En el cierre de la ceremonia, el funcionario destacó el significado institucional del homenaje.

"No inauguramos solamente un cartel, sino que reafirmamos un vínculo entre dos naciones, un puente entre dos comunidades y una promesa sobre la Argentina que estamos decididos a construir."

Dónde queda la "Argentina Way"

La nueva señal urbana se encuentra sobre la Calle 56 de Manhattan, en el tramo donde funciona el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina, muy cerca de la Quinta Avenida, una de las zonas más emblemáticas de Nueva York.

Con esta designación permanente, la ciudad estadounidense reconoce oficialmente la histórica presencia argentina y fortalece un símbolo de amistad y cooperación entre ambos países.