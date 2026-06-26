Una avioneta se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing: el video

La Citic Tower, el edificio más alto de Beijing, fue escenario de un impactante accidente luego de que una avioneta deportiva chocara contra los pisos superiores. Las autoridades investigan las causas del siniestro y aún no confirmaron si hubo víctimas.
La Citic Tower se convirtió este viernes en el centro de un amplio operativo de emergencia luego de que una avioneta deportiva impactara contra los niveles superiores del rascacielos más alto de Beijing. El accidente ocurrió en pleno distrito financiero de Chaoyang y provocó la evacuación inmediata del edificio, además de generar momentos de tensión entre trabajadores y peatones por la caída de escombros sobre los alrededores.
A small plane crashes into a 109-story skyscraper in Beijing, sending debris down the building's side. Local reports say the pilot Liu Junhua was conducting a solo flight in the local airspace, took off from Shifosi Airport at 17:30, and at 17:40 prepared to return for landing.… pic.twitter.com/drmOgMvQ9E— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2026
El siniestro tuvo lugar en la torre de 109 pisos y 528 metros de altura, una de las construcciones más emblemáticas de la capital china. Tras el impacto, fragmentos de mampostería y parte de la infraestructura dañada se desprendieron desde los niveles superiores y cayeron sobre las áreas peatonales y espacios verdes ubicados en la base del edificio.
La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió aislar la zona y comenzar con las tareas de inspección estructural, mientras cientos de personas fueron evacuadas por precaución. El operativo incluyó personal de bomberos, servicios médicos y fuerzas de seguridad, que trabajaron para asegurar el perímetro y evitar nuevos riesgos.
Investigan las causas del accidente
La aeronave involucrada fue identificada como una Sunward SA 60L Aurora perteneciente a la empresa Shuangyue General Aviation. De acuerdo con la información preliminar, el vuelo se desarrollaba en la zona de Guomao, dentro del distrito de Chaoyang, cuando por motivos que aún se investigan terminó impactando contra el edificio.
Hasta el momento, las autoridades locales no difundieron un parte oficial sobre la existencia de víctimas fatales o personas heridas. Tampoco se confirmó cuántos ocupantes viajaban a bordo de la avioneta ni cuál era el recorrido previsto antes del accidente.
Los organismos encargados de la investigación comenzaron a analizar distintos elementos para determinar qué provocó la colisión. Entre las principales hipótesis se encuentran una posible falla mecánica en la aeronave o un error humano durante el vuelo, aunque ninguna de estas líneas fue confirmada oficialmente.
Continúan los peritajes en la zona
Mientras avanzan las pericias, la Citic Tower permanece bajo estrictas medidas de seguridad y con sectores restringidos para facilitar el trabajo de los especialistas. Los técnicos también evalúan el estado de la estructura para determinar el alcance de los daños ocasionados por el impacto.
El accidente generó una fuerte repercusión debido a que ocurrió en uno de los principales centros financieros de Beijing y afectó a uno de los edificios más representativos de la ciudad. La evacuación preventiva permitió evitar mayores riesgos mientras continúan las tareas de inspección y remoción de escombros, publicó Telefé.
Las autoridades indicaron que brindarán información oficial una vez que concluyan las primeras investigaciones. Hasta entonces, el foco está puesto en esclarecer las circunstancias del hecho y confirmar el estado de las personas involucradas en un episodio que causó conmoción en la capital china.