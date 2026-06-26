Aseguran que Manuel Adorni compró equipos gamer con las tarjetas de crédito de sus empleados

Las compras de Manuel Adorni quedaron bajo la lupa luego de que trascendiera que un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos, adquiridos desde su cuenta personal de Mercado Libre, fueron abonados con tarjetas de crédito pertenecientes a dos empleados públicos que se desempeñaban bajo su estructura en la Vocería Presidencial.

De acuerdo con información publicada por La Nación, las operaciones se realizaron en agosto del año pasado y alcanzaron un monto total de $5.848.589, una cifra superior al sueldo mensual que percibía entonces el actual jefe de Gabinete, que rondaba los $3,5 millones.

Según los registros citados por ese medio, la cuenta utilizada para concretar las compras pertenecía a Adorni, mientras que los pagos fueron efectuados con tarjetas de crédito cuyos titulares eran dos funcionarios que trabajaban bajo su dependencia.

Qué productos fueron comprados

El monitor gamer fue adquirido el 19 de agosto y tuvo un valor de $2.184.999,05. Siempre según la documentación de Mercado Libre a la que accedió La Nación, la compra fue abonada con una tarjeta de crédito cuya titular es Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Schiuma había sido promovida durante 2024 dentro de la estructura que respondía a Adorni. Anteriormente ocupaba el cargo de coordinadora de Planificación de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la misma subsecretaría.

En tanto, los dos proyectores aparecen registrados como comprados el 13 de agosto de 2025 y fueron abonados con dos tarjetas distintas, aunque ambas pertenecientes a Luis Enrique Aluju, quien en ese momento se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas.

Equipos para videojuegos

Cada uno de los proyectores tuvo un valor de $1.831.795 y corresponde al modelo Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, diseñado para videojuegos y entretenimiento.

El monitor adquirido es un Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, con resolución 4K, frecuencia de actualización de 240 Hz y aplicaciones compatibles con Xbox.

Tanto Schiuma como Aluju fueron designados con cargos transitorios dentro de la administración pública y no integraban la planta permanente del Estado.

La afición de Adorni por los videojuegos

La publicación también recordó que Adorni manifestó en distintas oportunidades su interés por los videojuegos, incluso antes de incorporarse al Gobierno nacional.

En una entrevista con Perfil se definió como un "retrogamer" y contó: "Yo colecciono Commodore 64 y ColecoVision porque fue lo que tenía de chico. Cuando era niño, me costaba mucho conseguirlas porque teníamos una posición económica de clase media y las computadoras eran muy caras".

Además, explicó que juega desde los 16 años al clásico videojuego Age of Empires. En un video disponible en YouTube también relató que solía pasar jornadas completas jugando con amigos: "Nos juntábamos en alguna casa a jugar uno o dos días de corrido, sin dormir, sin nada, comiendo delivery cada ocho horas", mientras realizaba transmisiones en vivo sobre ese videojuego.